TRENTINO ITAS * VOLLEY – MONDIALE CLUB 2021: « IL SADA CRUZEIRO IMPONE IL PRIMO STOP, IN SEMIFINALE VENERDÌ DERBY ITALIANO CON LA LUBE »

L’ultima giornata della prima fase del Mondiale per Club 2021 riserva la prima sconfitta nella competizione alla Trentino Itas. Questa notte in Brasile la formazione gialloblù si è infatti arresa in tre set ai padroni di casa del Sada Cruzeiro, chiudendo quindi la Pool B al secondo posto finale; un piazzamento che costringerà Kaziyski e compagni ad incontrare in semifinale la Cucine Lube Civitanova, vincitrice del girone A, nel derby italiano di venerdì 10 dicembre alle ore 21 italiane (diretta Sky Sport Arena e Volleyball World Tv).

Il match trentino era iniziato con il piglio giusto, proponendo aggressività al servizio ed attenzione fra muro e difesa, ma questo tipo di partita è durata purtroppo solo fino a metà del primo set, quando poi i brasiliani hanno iniziato a prendere le mani le redini del gioco con battuta e contrattacco, mettendo alle corde gli avversari per tutto il resto della partita. La Trentino Itas ha provato a reagire nel corso del secondo parziale, ricostruendo un punteggio che la vedeva sotto per 5-8 per trasformarlo in un 17-16 in proprio favore, ma quello è stato solo l’ultimo spunto di una serata difficile in ricezione ed al servizio. Fra i gialloblù da segnalare i 16 punti di Alessandro Michieletto, unico trentino in doppia cifra ed ultimo a mollare, come dimostra anche il 62% a rete ed un muro vincente.

La cronaca del match. Angelo Lorenzetti conferma nello starting six lo schieramento proposto solo ventiquattrore prima: Sbertoli al palleggio, Lavia opposto, Kaziyski e Michieletto schiacciatori, Lisinac e Podrascanin centrali, Zenger libero. Il Sada Cruzeiro risponde con Fernando alzatore, Wallace opposto, Rodriguinho e Lopez in posto 4, Otavio e Isac al centro, Lukinha libero. In avvio le due squadre non si risparmiano, iniziando a giocare subito volley di alto livello (3-3 e 5-5); il primo vero break è gialloblù, con un contrattacco di Michieletto in lungolinea e un fallo da seconda di Rodriguinho (9-7), che però Lopez pareggia qualche secondo dopo (9-9).

Alessandro con una diagonale vincente e Podrascanin in contrasto a rete tracciano un altro piccolo solco (13-10), ma Rodriguinho e Otavio (ace) pareggiano i conti a quota 14. Un’altra battuta punto del centrale brasiliano su Zenger costringe il coach trentino a rifugiarsi in un time out, ma alla ripresa è Wallace a fare la differenza (15-17 e 15-20) con attacco (due) e muro. Il prolungato blackout riguarda da vicino Kaziyski, che soffre le attenzioni del muro avversario e viene avvicendato da Cavuto sul 16-21; la tendenza però non si inverte più e Lopez guida i suoi a suon di attacchi verso l’1-0 interno (19-25).

La musica non sembra cambiare all’inizio del secondo set, con il servizio del Sada che fa subito male a Trento, in difficoltà anche a contenere gli attacchi avversari (1-4). I padroni di casa non concedono nulla (5-8), ma un passaggio a vuoto di Rodriguinho consente ai gialloblù di rifarsi sotto (8-8). E’ il muro di Michieletto su Lopez a issare gli ospiti al primo vantaggio nel parziale (10-9); la battaglia diventa serratissima e lottata punto a punto, con le due squadre che si alternano al comando (16-15 e 17-18). L’ace di Rodriguinho rompe l’equilibrio (17-19, time out Lorenzetti), ma la Trentino Itas soffre in ricezione anche su Isac (18-21). Una fiammata dei posti 4 Michieletto e Kaziyski riaccende le speranze (21-22, time out Filipe), subito spente dal solito Wallace (23-25).

Sull’onda dell’entusiasmo il Sada Cruzeiro parte a spron battuto anche nel terzo set (2-5), approfittando delle difficoltà in fase di cambiopalla dei gialloblù. La Trentino Itas prova a replicare con Michieletto (6-8), ma poi perde di nuovo contatto anche per meriti specifici degli avversari, che con Isac alzano i giri del loro motore (4-8 e 6-11). Lorenzetti inserisce anche De Angelis per Zenger e poi anche D’Heer, ma la scossa non arriva (12-18 e 14-20) e la partita si avvia veloce verso il 3-0 per i brasiliani (18-25), facendo scaturire una semifinale iridata tutta italiana con la Lube.

“Era la prima di tre partite decisive per il nostro cammino nella competizione e siamo riusciti ad affrontarla con l’aggressività che ci eravamo ripromessi alla vigilia solo fino a metà del primo parziale – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Angelo Lorenzetti al termine della partita – . Successivamente abbiamo pensato troppo alle azioni precedenti che avevamo perso, soffrendo in ricezione anche su battute non irresistibili. Così tutti i tre parziali sono scivolati via troppo facilmente”.

Di seguito il tabellino dell’incontro del secondo turno della Pool B della prima fase del Mondiale per Club 2021, giocato all’alba al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim.

Sada Cruzeiro-Trentino Itas 3-0

(25-19, 25-23, 25-18)

SADA CRUZEIRO: Rodriguinho 8, Isac 9, Wallace 13, Lopez 11, Otavio 10, Fernando, Lukinha (L); Oppenkoski. N.e. Lucas Loh, Rech, Cledenilson, Bauer, Resley, Matias. All. Filipe Augusto Ferraz.

TRENTINO ITAS: Lisinac 5, Lavia 9, Michieletto 16, Podrascanin 5, Sbertoli, Kaziyski 5, Zenger (L); Cavuto, Sperotto, De Angelis (L), D’Heer, Pinali. N.e. Albergati. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Gerothodoros (Grecia) e Ramirez Ortiz (Repubblica Dominicana).

DURATA SET: 23’, 26’, 21’; tot. 1h e 10’.

NOTE: 4.500 spettatori. Sada Cruzeiro: 6 muri, 6 ace, 16 errori in battuta, 4 errori azione, 53% in attacco, 74% (37%) in ricezione. Trentino Itas: 7 muri, 0 ace, 19 errori in battuta, 5 errori azione, 51% in attacco, 46% (26%) in ricezione.