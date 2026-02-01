MILANO CORTINA 2026 * : «CARNEVALE DI VENEZIA: UN VIAGGIO NEL MITO CHE CELEBRA I GIOCHI»

15.00 - domenica 1 febbraio 2026

**CARNEVALE DI VENEZIA 2026: UN VIAGGIO NEL MITO CHE CELEBRA I GIOCHI DI MILANO CORTINA 2026**

**La città sull’acqua si trasforma in una moderna Olimpia diffusa dove il gioco diventa linguaggio universale**

Milano, 1 febbraio 2026 – Oggi ha avuto ufficialmente inizio la programmazione storica di “Olympus – Alle origini del gioco”, l’edizione speciale del Carnevale di Venezia 2026 che prosegue il cammino verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, celebrando l’incontro tra cultura, sport e territori.

Il Carnevale di Venezia 2026 si è aperto a un regno senza tempo, dove il mito incontra la storia e le acque della laguna riflettono i gesti eterni delle antiche arene, trasformando la città in una moderna Olimpia diffusa.

La tradizione è entrata nel vivo con la Festa Veneziana, il suggestivo corteo sull’acqua che ha animato il Canal Grande, e con lo scoppio della Pantegana sotto il Ponte di Rialto, momento culminante e simbolo immancabile che sancisce l’inizio del Carnevale.

Nella stessa giornata al via anche la programmazione sul palco di Piazza San Marco, cuore pulsante della manifestazione.

“Il Carnevale di Venezia 2026 rappresenta in modo esemplare lo spirito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026: un programma che accompagna i Giochi valorizzando la cultura come spazio di partecipazione, dialogo e condivisione.

Attraverso il linguaggio universale del gioco, Venezia riesce a connettere mito, tradizione e contemporaneità, trasformando una grande festa popolare in un racconto collettivo capace di parlare a pubblici diversi e di rendere vivi i valori Olimpici e Paralimpici.

È in questa capacità di unire territori, comunità e immaginari che l’Olimpiade Culturale trova il suo significato più profondo”, dichiara Domenico De Maio, Education & Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

Con il Carnevale di Venezia 2026, l’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 continua a dare forma a un racconto diffuso e inclusivo, dove la tradizione diventa ponte tra mito e futuro, trasformando Venezia nella capitale del gioco e della meraviglia.

Una scintilla pronta ad accompagnare l’Italia verso i Giochi, unendo persone e culture in un’unica grande celebrazione.

