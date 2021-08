LEGA SERIE A * CALCIO: « AL VIA DA SABATO 21 AGOSTO LA TRASMISSIONE DELLE PARTITE NELL’AREA MENA, GLI INCONTRI VERRANNO COMMENTATI IN LINGUA ARABA »

La Lega Serie A trasmetterà in chiaro sul proprio canale Youtube, esclusivamente nell’area Medio Oriente – Nord Africa, le partite della Serie A TIM. Da sabato 21 agosto, con la partenza del massimo campionato italiano, cinque gare per ogni turno saranno mostrate gratuitamente a tutti gli appassionati di calcio in questi territori.

Gli incontri verranno commentati in lingua araba direttamente dal nuovo Centro di produzione di Lissone della Lega Serie A, una delle grandi novità al debutto nella prossima stagione.

La Lega Serie A è sempre pronta a cogliere nuove opportunità per accrescere la propria fan base in un’area così strategica e importante. Il canale YouTube della Lega Serie A, nell’ultimo triennio ha generato 4 Miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo crescendo del 465% rispetto al triennio precedente e generando un totale di 6.8M di subscribers. La trasmissione delle gare permetterà un ulteriore aumento dell’audience del calcio italiano nell’area MENA, ponendo le basi e il presupposto per valorizzare al meglio i diritti della Serie A.

Questa la programmazione delle partite visibili per la prima giornata:

Sabato 21 agosto

Ore 18.30 Inter-Genoa

Ore 20.45 Empoli-Lazio

Domenica 22 agosto

Ore 18.30 Udinese-Juventus

Ore 20.45 Roma-Fiorentina

Lunedì 23 agosto

Ore 20.45 Sampdoria-Milan

(Foto LaPresse)