“LAKE GARDA 42“ * RUNNING: « 2.000 ISCRITTI ALLA DOPPIA MANIFESTAZIONE PODISTICA DI DOMENICA 3 APRILE, METÀ PROVENGONO DALL’ESTERO »

17.44 - giovedì 31 marzo 2022

Sono 2.000 gli iscritti alla doppia manifestazione podistica di domenica 3 aprile, equamente divisi tra la classica distanza dei 42.195 chilometri e la mezza maratona. Ma è il dato della “quota rosa” che sorprende: la metà nella gara LG21 sono donne! Ben 31 le nazioni rappresentate, e dopo Italia e Germania il terzo Paese è la Gran Bretagna. Al via anche un runner tedesco in procinto di festeggiare 80 anni.

I calcoli legati a una gara rivestono una certa importanza. I chilometri percorsi, il tempo migliore, quanti iscritti, l’orario della sveglia: i numeri dominano da qualunque prospettiva. LAKE GARDA 42, la maratona che il prossimo 3 aprile costeggerà la parte settentrionale del lago di Garda, i numeri li ha anche nel suo nome, e a 3 giorni dalla gara, ecco tutte le cifre che le gravitano attorno.

*

RAGGIUNTA LA PARITÀ DI GENERE

Le iscrizioni complessive, divise tra la maratona e la “mezza” LG21, hanno raggiunto 2.000 partecipanti, di cui il 49% correrà la distanza classica dei 42,195 chilometri. Un dato sorprendente è la “quota rosa” nella maratonina che è pari al 48%, ovvero quasi la metà: «Possiamo dire di aver raggiunto la parità di genere – sottolinea Patrizia Pederzolli Deißenberger del comitato organizzatore – ma a parte l’ironia, crediamo che il raggiungimento dei numeri di questa ‘nuova’ competizione confermi la qualità del progetto basato sulla valorizzazione del territorio che attraversa le tre province dell’alto lago». Sul totale delle duemila iscrizioni le donne incidono per il 37%, un valore estremamente alto e sopra la media nazionale.

Se per la distanza maratona e per la “mezza”, le possibilità di avere un pettorale sono ormai finite, i più piccoli, con un’età compresa tra 5 e 12 anni, possono iscriversi alla KIDS RUN fino a sabato 2 aprile, giorno dell’evento che li vedrà protagonisti con una corsa di un chilometro e mezzo, alle 18.00 dalla Rocca di Riva del Garda.

LA CARTA D’IDENTITÀ DEI RUNNER

Le fasce età nella competizione sono ben bilanciate, ma se tra gli uomini l’age group con più iscritti è quello tra i 40 e i 45 anni (pari al 9%), per le donne è quello successiva, tra i 45 e i 49. Tra i più giovani iscritti ci sono l’italiano Andrea Prando e la tedesca Cecile Paschke, entrambi classe 2003, mentre Hans Dopakta, dalla Germania, porterà tutto l’entusiasmo dei suoi quasi 80 anni, guadagnandosi già il premio di veterano delle competizioni podistiche.

Tra le donne con la maggior esperienza, Nadia Ghedini della Repubblica di San Marino a inizio febbraio ha soffiato sulla torta con 69 candeline.

LA GEOGRAFIA DELLA PARTECIPAZIONE

In tema di provenienza ben 31 sono le Nazioni rappresentate, e la presenza dominante è quella dei podisti italiani che raggiungono il 42%, seguiti dai runner della Germania con il 22% delle presenze, e un dato importante riguarda la Gran Bretagna: nonostante la Brexit, gli iscritti UK toccano il 9% dei partecipanti. «Questi sono valori significativi soprattutto se letti in chiave di ricaduta turistica sul territorio – conclude Patrizia Pederzolli Deißenberger – avremo duemila persone al via delle gare in programma, e gran parte di queste soggiornano almeno una notte nei paesi lungo il tracciato». Infine, sono quasi 60 i runner provenienti da Israele.

LA MOBILITÀ

Per permettere un sereno e sicuro svolgimento della gara, la mobilità subirà delle leggere modifiche, con la chiusura di alcune strade interessate dall’evento. In particolare, la SS45bis tra Limone e Riva (in entrambe le direzioni) sarà chiusa dalle 8:30 alle 10:35, mentre la SS249 tra Torbole e Malcesine/Navene (in entrambe le direzioni) dalle 9:45 alle 15:00.

I TRANSFER

Per facilitare gli spostamenti tra la partenza a Limone sul Garda, o Arco di Trento per la mezza, e arrivo a Malcesine (traguardo di entrambe le competizioni), sono stati predisposti dei mezzi via terra e via lago dedicati esclusivamente a tutti i partecipanti: il servizio shuttle è gratuito per gli iscritti alle competizioni tra le diverse località LAKE GARDA 42 e l’uso delle navette è possibile solo con Green Pass.

BUS:

Riva Parcheggio Centro (Via Filz 3) – Arco Foro Boario (Via della Cinta 32) 7:30, 8:00, 8:30, 9:00

Malcesine parcheggio Paina – Torbole – Arco Foro Boario (Via della Cinta 32) 14:25; 16:00

TRAGHETTO:

Riva – Limone Centro (piazzale Carlo Gerardi) 7:35

Malcesine Centro (Piazza Guglielmo Marconi 12) – Limone Centro (piazzale Carlo Gerardi) 7:45, 7:55

Malcesine Centro (Piazza Guglielmo Marconi 12) – Limone Centro (piazzale Carlo Gerardi) – Riva 14:30, 16:15. Nel pomeriggio si potrà viaggiare gratuitamente sulle navi in servizio di linea nell’alto lago (Riva-Torbole-Limone-Malcesine), mostrando il braccialetto inserito nel pacco gara alla biglietteria si otterrà un biglietto per l’accesso.