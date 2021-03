ITAS TRENTINO * VOLEY – PLAY OFF: « SCUDETTO 2021, EXPLOIT A CIVITANOVA MARCHE CON SUCCESSO AL TIE BREAK IN RIMONTA IN GARA 1 DI SEMIFINALE »

L’Itas Trentino chiude nei migliori dei modi una delle settimane più memorabili dei suoi ultimi cinque anni. Dopo aver staccato, solo mercoledì sera a Perugia, il pass per la Finale di 2021 CEV Champions League (risultato che mancava dal 2016), i gialloblù ieri sera hanno infatti espugnato per la prima volta nella storia di Trentino Volley l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche nella gara inaugurale della serie di Semifinale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2021.

Il 3-2 imposto oggi ai padroni di casa della Cucine Lube, che ha messo fine ad una tradizione negativa lunga diciassette partite consecutive in questo impianto, è un risultato di assoluta importanza per la formazione di Angelo Lorenzetti, perché consente di iniziare col piede giusto il confronto e in cui Trento potrà contare solo due partite casalinghe. L’immediato vantaggio nella serie è stato costruito per mezzo di una prova di grande sostanza e caparbietà; i gialloblù si sono infatti trovati sotto prima 0-1 e poi 1-2 e 9-13 nel quarto set ma non hanno mai smesso di crederci e, senza mollare la presa, sono riusciti a risalire la china, prima vincendo allo sprint quel parziale e poi trasformando un 8-10 per la Lube nel definitivo 15-12 al tie break. Trascinatore assoluto della serata Ricardo Lucarelli, mvp e best scorer con 23 punti personali, frutto del 68% a rete, un muro e cinque ace (senza nemmeno un errore in battuta!). Quello che non raccontato le comunque eccezionali statistiche è che il brasiliano ha regolarmente tolto in ogni circostanza le castagne dal fuoco nella metà campo gialloblù, rivelandosi l’arma in più di una squadra che poi ha potuto contare anche sui 21 punti di Nimir e sulla grande produttività e costanza al centro della rete della coppia serba Podrascanin (13 punti col 64% in primo tempo, 5 block e un ace) e Lisinac (10 con l’88%, un muro e due ace).

La cronaca di gara 1. L’Itas Trentino scelta da Angelo Lorenzetti per l’occasione è la stessa vista in campo quattro giorni prima a Perugia e prevede Giannelli in regia e Nimir opposto, Lucarelli e Michieletto in banda, Lisinac e Podrascanin al centro e Rossini libero. La Cucine Lube Civitanova recupera De Cecco e Leal, che l’allenatore Blengini schiera subito in campo, rispettivamente in diagonale all’opposto Rychlicki e allo schiacciatore Juantorena; lo starting six è completato dai centrali Simon e Anzani e dal libero Balaso. L’inizio è tutto di marca casalinga; Juantorena (attacco e servizio) e Simon (attacco) portano subito la Lube sull’1-5, costringendo i gialloblù a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa Michieletto e Nimir provano a scuotere i compagni (6-9), ma il tentativo di entrare in partita dura sino all’8-11, poi i marchigiani riprendono il largo anche grazie a Leal (muro su Nimir). L’opposto olandese offre un nuovo spunto personale (battuta punto per il 15-18); l’Itas Trentino inizia a crederci, con Lucarelli e Nimir scatenati in fase di ricostruita, arriva sino al 23-23, prima di cedere il parziale per mano di un ace di Leal e di un muro di De Cecco sullo stesso brasiliano (23-25).

L’Itas Trentino non demorde e, dopo il cambio di campo, torna a giocare una pallavolo efficace che le consente di restare costantemente avanti, seppur di un punto (8-7, 11-10), rispetto agli avversari. Il doppio vantaggio arriva grazie ad un ace di Podrascanin (13-11 e poi 16-14), ma l’allungo decisivo è firmato dal muro di Michieletto su Juantorena (18-15). In seguito i gialloblù si tengono stretto il +3 grazie ad un grande Lucarelli (22-19, 24-21) e pareggiano i conti con un errore di De Cecco che vale il break point del 25-21.

La Cucine Lube prova a reagire nel terzo set, poggiandosi nel suo tentativo di staccare l’avversario sulla classe di Juantorena (attacco ed ace che valgono il 7-10). Il time out di Lorenzetti non sortisce gli effetti desiderati, perché in seguito i marchigiani accelerano ancora (10-14 e 13-18), approfittando anche della buona vena a rete (muro ed attacco) di Rychlicki. L’Itas Trentino ci crede sino al 19-22 (ace di Lucarelli), poi lascia strada agli avversari che si portano sul 2-1 interno grazie al 21-25 finale.

Nel quarto set il dominio della Lube sembra essere incontrovertibile, almeno sino all’8-13 grazie a Rychlicki e Simon efficacissimi a rete. Trento con Kooy in campo per Michieletto non smette di crederci e con Nimir e Lucarelli progressivamente si rifà sotto (12-14) ed ottiene addirittura il punto del vantaggio sul 15-14 (muro di Cortesia, subentrato per un paio di scambi a Podrascanin). La Lube risponde con l’opposto lussemburghese (17-18); si va allo sprint, dove arriva davanti l’Itas Trentino con Nimir sugli scudi (23-21 e 24-22). Civitanova annulla due palle set con Leal (24-24), ma poi cede alla terza, realizzata direttamente con un ace da Lucarelli (26-24).

Nel tie break il primo graffio è della Cucine Lube (6-8, ace di Anzani su Kooy confermato fra i titolari), ma i gialloblù non demordono e pareggiano a quota dieci con un muro di Podrascanin su Simon (10-10). Il finale è tutto nel segno di Lucarelli che chiude il match sul 15-12 con un doppio ace.

“Sono contento ed orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi in questa prima gara della serie – ha spiegato a fine gara dell’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti – . La situazione che si era creata nel quarto set poteva far presupporre ad una sconfitta per 1-3, mentre la squadra è stata davvero brava a reagire e a portare a casa una vittoria che in questo impianto sapevamo che prima o poi sarebbe potuta arrivare. Dall’altro lato devo essere anche molto attento nell’analizzare le cose che non sono andate, come l’avvio del primo set e la prestazione in difesa, dove abbiamo dimostrato di essere inferiori alla Cucine Lube. Si tratta solo di un primo atto di una sfida che sicuramente rimane molto complicata perché per passare il turno serve vincere altre due partite contro un avversario di questo livello”.

Fra quattro giorni, giovedì primo aprile, la seconda sfida della serie che si giocherà alla BLM Group Arena a partire dalle ore 20. Diretta RAI Sport + e Radio Dolomiti.

Di seguito il tabellino di gara 1 di Semifinale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2021 giocata stasera all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche.

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 2-3

(25-23, 21-25, 25-21, 24-26, 12-15)

CUCINE LUBE: Anzani 10, De Cecco 2, Juantorena 18, Simon 17, Rychlicki 19, Leal 12, Balaso (L); Kovar, Marchisio, Hadrava, Diamantini. N.e. Larizza, Falschi, Yant. All. Gianlorenzo Blengini.

ITAS TRENTINO: Nimir 21, Lucarelli 23, Podrascanin 13, Giannelli 3, Michieletto 5, Lisinac 10, Rossini (L) ; Kooy 4, Sosa Sierra, Sperotto, De Angelis, Cortesia 1. N.e. Argenta. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Zanussi e Florian di Treviso.

DURATA SET: 34’, 29’, 33’, 34’, 17’; tot 2h e 27’.

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Cucine Lube: 7 muri, 10 ace, 23 errori in battuta, 5 errori azione, 53% in attacco, 43% (21%) in ricezione. Itas Trentino: 7 muri, 10 ace, 23 errori in battuta, 7 errori azione, 51% in attacco, 43% (17%) in ricezione. Mvp Lucarelli.

Foto: Marco Trabalza