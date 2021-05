DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * SPORT: « I BIANCONERI DOMENICA 16 MAGGIO AFFRONTERANNO L’OLIMPIA PER ALLUNGARE LA SERIE DEI QUARTI DI FINALE »

Dolomiti Energia Trentino, i playoff Scudetto arrivano alla BLM Group Arena: domani sera in gara-3 contro l’Olimpia per i bianconeri partita da “dentro o fuori”.

I bianconeri domani affrontano l’Olimpia per allungare la serie dei quarti di finale in cui Milano guida 2-0 dopo il doppio successo al Forum: palla a due alle 20.45, diretta Eurosport 2 e Radio NBC.

LBA Playoff – Quarti di finale | Gara-3

#8 Dolomiti Energia Trentino vs. #1 Armani Exchange Milano

Serie 0-2 | BLM Group Arena, Trento

Domenica 16 maggio 2021 | ore 20.45 | Eurosport 2, Eurosport Player, Radio NBC

Game Notes (.pdf) | Kinesi Injury Report

EMANUELE MOLIN (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Chiederò ai ragazzi un grande sforzo fisico e mentale per giocare una gara-3 di orgoglio e intensità: arriviamo a questa sfida chiudendo una settimana in cui nel giro di cinque giorni abbiamo giocato una volta contro la Virtus Bologna e due contro Milano, una settimana che ci ha portato via molte energie. Però domani daremo tutto quello che ci rimane: siamo rientrati dai due match al Forum con la delusione di aver perso, ma abbiamo anche la consapevolezza di chi stiamo affrontando. In gara-2 siamo riusciti ad essere più “noi stessi” in alcuni momenti della partita, ora dobbiamo fare un ulteriore passo avanti contro una Milano che verrà qui per chiudere i conti con un’altra partita da schiacciasassi. In questi ultimi tre mesi abbiamo lavorato tanto, conseguito l’obiettivo che ci eravamo posti, poi siamo stati capaci di centrare un posto nei playoff: ora mi piacerebbe finire la stagione con un’altra soddisfazione, con una vittoria, e comunque vedendo una Trento che si gioca la partita mettendo la sua personalità e le sue caratteristiche in campo».

Dentro o fuori

Il doppio successo di Milano al Forum di Assago nel giro di poco più di 24 ore mette la Dolomiti Energia spalle al muro: i bianconeri sono sotto 2-0 nei quarti di finale, e la partita di domenica sera alla BLM Group Arena sarà la prima occasione per Milano per chiudere la questione e qualificarsi alle semifinali playoff.

Trento al contrario gioca per sopravvivere: capitan Forray e compagni però stanno preparando gara-3 con determinazione e voglia di stupire, con l’unico obiettivo di giocare la partita perfetta e sorprendere un’Olimpia davvero impressionante per maturità, talento e forza fisica nei primi due atti della serie.

La Dolomiti Energia per farlo avrà bisogno del contributo di tutti i suoi protagonisti, a partire da chi al Forum ha giocato due buone partite dal punto di vista realizzativo come Gary Browne (14,5 punti e 4,0 assist di media) e come Jeremy Morgan, che ha segnato sette delle 12 triple tentate al Forum. “Sappiamo che Milano è una grande squadra – ha commentato JMo poco dopo la sirena finale di gara-2 -, e quando si affrontano avversari così forti non ci si può limitare a fare una buona partita per avere la speranza di strappare il successo. Occorre fare di più, dobbiamo essere tutti concentrati e fare meglio in ogni piccolo dettaglio. Non siamo riusciti a farlo per tutti i 40′ nelle prime due partite, proveremo a compattarci e a fare uno step in più in gara-3: domenica sera ci sarà da combattere, e combatteremo. Daremo tutto e non lasceremo nulla di intentato, cercando di mostrare la nostra migliore pallacanestro possibile”.

Per gli otto gruppi del giovanile della Dolomiti Energia Trentino scatta oggi il Trofeo del Centenario

Il responsabile del settore giovanile bianconero Marco Albanesi: “La cosa importante per allenatori e ragazzi è tornare a giocare una partita competitiva a più di un anno di distanza dall’ultima volta”

Si apre oggi il Trofeo del Centenario, competizione a carattere regionale organizzata dalla FIP per sostituire i campionati giovanili annullati ufficialmente qualche settimana fa alla luce della situazione epidemiologica e dei tempi ristretti per chiudere la stagione sportiva. La Dolomiti Energia Trentino schiera ben otto gruppi (tre Under 13, Under 14, due Under 15, Under 16 e Under 18), impegnati nei vari tornei di categoria in una formula “mordi e fuggi” che li vedrà in campo in tre partite di qualificazione nei prossimi fine settimana, fino alle finali in programma il 6 giugno.

“Siamo molto contenti di prendere parte a questo torneo – commenta il responsabile del settore giovanile bianconero, Marco Albanesi -: il significato tecnico della manifestazione è relativo, la cosa importante è tornare a giocare una partita “ufficiale” e competitiva a più di un anno di distanza dall’ultima volta. In questi ultimi giorni è stato fatto uno sforzo organizzativo importante per fare i tamponi a tutti i ragazzi ed essere a norma secondo i protocolli attuali, ma è un impegno che abbiamo messo volentieri perché tutti non vedevano l’ora di poter “riassaggiare” il campo. Voglio fare un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi e a tutti gli allenatori coinvolti, con l’augurio di divertirsi e di giocare con il sorriso”.

Foto: Daniele Montigiani