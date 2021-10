DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: « UN GRAN FINALE IN CRESCENDO, CREMONA BATTUTA 84-68 »

I bianconeri con un superbo ultimo quarto da 21-7 di break piegano la resistenza della Vanoli e artigliano la prima vittoria stagionale in Serie A: 21 punti per Reynolds, 19 del rientrante Caroline, 17 pesantissimi di Flaccadori

Trenta minuti di equilibrio, poi un ultimo quarto ai limiti della perfezione che lancia al primo successo stagionale la Dolomiti Energia Trentino: finisce 84-68 il terzo turno di campionato, con i bianconeri ad avere la meglio su una Vanoli Cremona arrembante. Almeno fino all’ultimo quarto, quando un autentico show offensivo innescato da Cameron Reynolds (21 punti) e Jordan Caroline (19 con otto rimbalzi) ha fatto alzare il livello di energia della difesa bianconera (7 punti subiti nell’ultimo quarto) e del pubblico bianconero, un fattore assoluto nella vittoria.

I bianconeri sono scesi in campo orfani di Desonta Bradford, assente a causa di problemi incontrati nel volo di rientro dagli Usa: l’atleta era stato autorizzato dalla Società a tornare negli Stati Uniti in seguito alla nascita della sua primogenita. A fare gli straordinari ci hanno pensato un ottimo Diego Flaccadori, leader e faro della squadra soprattutto nei momenti di difficoltà dei primi due quarti e autore di 17 punti, e di un pimpante Johnathan Williams (15 punti, sette rimbalzi e tre stoppate).

La cronaca | I bianconeri partono forti, facendo la voce grossa intorno al ferro con Williams e trovando in Flaccadori e Saunders l’energia per tenere alti i ritmi e recuperare un paio di preziosi palloni in difesa: arrivati +7 sull’11-4 però i padroni di casa cominciano a subire l’esplosivo talento offensivo di Jalen Harris, che sale rapidamente in doppia cifra a refetto ispirando un parziale di 10-0 per Cremona che lancia gli ospiti al primo vantaggio di serata. È l’energia di Caroline a rimettere entusiasmo tra le fila di una Trento un po’ scossa: i bianconeri sono sotto di 4 dopo i primi 10’, ma approcciano il secondo quarto con grande attenzione ed efficienza, tornando a condurre nel punteggio e avendo più controllo nel ritmo della sfida. JC è un fattore sotto i tabelloni, Williams a metà partita ha già 3 stoppate, ma le scarse percentuali dall’arco dei bianconeri impediscono la fuga a Reynolds e compagni: un paio di canestri di Tinkle e Pecchia fissano il punteggio di metà partita sul 40-40.

Cremona sembra capace di allungare nel cuore del terzo periodo, ma non ha fatto i conti con la dirompente forza fisica di Caroline e con la voglia di combattere dei bianconeri, che si aggrappano alla difesa e alla lotta sui palloni vaganti per rimanere sempre “dentro” la partita. Flaccadori gioca da leader, JC stampa anche una tripla importante: è un sottomano di Reynolds a firmare il 63-61 di fine terzo quarto.

E’ il segnale che fa scatenare l’inferno alla BLM Group Arena: Cam è inarrestabile, la difesa dei padroni di casa sale di colpi cavalcando entusiasmo e inerzia. Il break finale dei padroni di casa spezza la resistenza degli ospiti: un 21-7 che proietta l’Aquila al primo successo stagionale tra gli applausi del pubblico bianconero.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 84

VANOLI BASKET CREMONA 68

(18-22, 40-40; 63-61)

Dolomiti Energia Trentino: Williams 15, Reynolds 21, Conti 2, Morina ne, Forray 2, Flaccadori 17, Saunders 6, Mezzanotte, Dell’Anna ne, Ladurner 2, Caroline 19. Coach Molin.

Vanoli Basket Cremona: Agbamu, Harris 19, Sanogo 5, McNeace 7, Pecchia 5, Spagnolo 6, Vecchiola ne, Tinkle 11, Cournooh 15, Miller. Coach Galbiati.

Arbitri: Rossi, Borgo, Boninsegna.

Le parole di coach Lele Molin | “Siamo prima di tutto molto contenti di aver conquistato questi primi due punti: sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, soprattutto nei primi due quarti siamo andati a sprazzi e abbiamo avuto una difesa troppo fragile. L’esigenza di fare qualcosa in più negli ultimi 15’ di partita ci ha dato energia e responsabilità, abbiamo espresso una migliore compattezza in difesa e abbiamo avuto grande energia, per il rientro di Caroline e per l’ottima prova di Luca Conti che ci tengo a sottolineare. Dovevamo vincere e l’abbiamo vinta, ed è un successo importante perché finora il campo per tanti motivi diversi non ci aveva ancora dato conferme su quello che è stato finora il nostro grande lavoro in palestra. Ci sono tantissime cose da sistemare e migliorare, ma ripartiamo dalla difesa e dall’intensità di questo ultimo quarto”.

La prossima | Sabato prossimo i bianconeri saranno ospiti della UNAHOTELS Reggio Emilia all’Unipol Arena di Bologna: palla a due alle 18.00, diretta Discovery+ ed Eurosport Player.