DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: « L’EUROCUP RIMANE AVARA DI SODDISFAZIONI, BIANCONERI SCONFITTI AD AMBURGO »

22.08 - mercoledì 30 marzo 2022

Per i bianconeri nell’ultima trasferta stagionale in coppa arriva un’altra sconfitta, 90-69, nonostante i 21 punti di Caroline e gli 11 di Johnson: Dolomiti Energia Trentino in campo domenica a Brescia in campionato, il 6 aprile alla BLM Group Arena arriva il Partizan

AMBURGO (Germania) – Non trova il sorriso in 7DAYS EuroCup la Dolomiti Energia Trentino, che non riesce a ripetere la prestazione di cuore e sostanza che domenica sera alla BLM Group Arena le aveva permesso di tornare al successo in campionato: ad Amburgo nel Round 17, orfana di Diego Flaccadori, l’Aquila si arrende 90-69 ai padroni di casa degli Hamburg Towers, lanciati verso il quinto posto del gruppo A nella coppa continentale. In una serata complicata dalle basse percentuali al tiro e da un attacco dei tedeschi particolarmente efficace, Trento mostra le cose migliori nel primo tempo ma finisce per non riuscire ad opporre molta resistenza all’allungo decisivo dei padroni di casa. Due i trentini in doppia cifra a referto alla fine è Jordan Caroline, 21 punti con 7/15 dal campo e nove rimbalzi di pura energia; e Dominique Johnson, autore di 11 punti. I bianconeri domani rientreranno in Italia per fare visita, domenica sera, alla lanciatissima Brescia nel match valido per la 25esima giornata di campionato in Serie A.

La cronaca – Coach Molin, costretto a fare a meno di Flaccadori, lancia Bradford in quintetto con Ladurner da centro e capitan Forray da “equilibratore”. L’avvio è tutto a favore di Amburgo nonostante il primo canestro del match lo realizzi Reynolds (10-3): le triple di Bradford e del neo entrato Johnson ridanno un po’ di slancio agli ospiti, ma Amburgo può contare su uno scatenato Jaylon Brown: il play statunitense a metà partita è già a quota 14 punti con 4/5 dall’arco, così il 15-10 del primo quarto si trasforma nel 48-36 di metà partita. L’attacco bianconero si aggrappa alle folate di Bradford e Caroline, oltre a cinque punti consecutivi di un Conti sempre più coinvolto. Al rientro dagli spogliatoi però nonostante i tentativi di Johnson e Reynolds, Amburgo allunga con decisione: è sempre Brown a dettare i ritmi, Kotsar e l’attesissimo Homesley lo seguono. Arrivati a +19 dopo i primi 30’ di gioco, i tedeschi controllano le operazioni negli ultimi 10’ e ottengono il successo numero sei della loro stagione europea.

HAMBURG TOWERS 90

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 69

(15-10, 48-36; 71-52)

Hamburg Towers: Homesley 9, Rich 8, Meisner 9, Christen 8, Kotsar 14, Hinrichs 4, Brown 22, Di Leo, Buiett 3, Hollatz 8, Walker, Edigin 5. Coach Calles.

Dolomiti Energia Trentino: Rudovic ne, Conti 5, Forray, Ladurner, Caroline 21, Mezzanotte 7, Johnson 11, Bradford 8, Williams 8, Reynolds 9. Coach Molin.

Le parole di coach Lele Molin – «Amburgo ha giocato molto meglio di noi e ha meritato la vittoria: hanno avuto maggiore qualità ed efficienza su entrambi i lati del campo, tutti i numeri che raccontano la partita lo evidenziano e anche in termini di approccio i tedeschi sono stati più pronti e preparati. La squadra non ha espresso una buona performance, ci è mancato uno sforzo mentale e non siamo stati in grado di competere, e questa è mia responsabilità».