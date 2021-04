DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO * SPORT: « UN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID ALL’INTERNO DEL GRUPPO SQUADRA, BIANCONERI PARTITI REGOLARMENTE PER SASSARI »

Dolomiti Energia Basket Trentino comunica che, a seguito dei tamponi molecolari di controllo effettuati nella giornata di lunedì, è emerso un caso di positività al Covid-19 all’interno del Gruppo Squadra. Il team è stato sottoposto nel pomeriggio di oggi ad ulteriori test, effettuati come prescritto dai protocolli FIP, e non sono emersi ulteriori casi di positività: i bianconeri sono regolarmente partiti per Sassari dove domani scenderanno in campo nel recupero del 22esimo turno di campionato.

Coach Emanuele Molin: «Fondamentale limitare l’esplosivo attacco di Sassari»

L’allenatore della Dolomiti Energia Trentino presenta il recupero del match contro Sassari in programma domani sera in Sardegna: palla a due alle 20.30, diretta Eurosport Player e Radio NBC

Banco di Sardegna Sassari (15-9) vs. Dolomiti Energia Trentino (11-14)

Recupero 22a giornata regular season Serie A UnipolSai | PalaSerradimigni, Sassari

Mercoledì 21 aprile 2021 | ore 20.30 | Eurosport Player

Game Notes (.pdf) | Kinesi Injury Report

EMANUELE MOLIN (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Abbiamo la matematica certezza della permanenza in Serie A, siamo contenti di aver raggiunto questa sicurezza ma per completare al meglio il nostro finale di stagione dobbiamo scendere in campo con la stessa umiltà che ci ha caratterizzato quando avevamo l’esigenza di dover vincere. Ci mancano tre partite contro tre top team di questo campionato, se saremo capaci di trovare le giuste energie mentali e fisiche potremo competere e ambire ad avere la soddisfazione di raggiungere un posto nei playoff. Stiamo lavorando in palestra con grande intensità e concentrazione per fare un ulteriore passo in avanti. Per quanto riguarda la partita di domani a Sassari, affrontiamo una squadra che al di là delle ottime statistiche e dei numeri esprime davvero una bellissima pallacanestro offensiva: il nostro primo obiettivo contro un team come la Dinamo sarà quello di limitare la loro capacità di passaggio ed essere in grado di non concedere ai loro tiratori da fuori troppo spazio sul perimetro».

foto Daniele Montigiani