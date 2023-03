DOLOMITI ENERGIA * AQUILA BASKET: « SCONFITTA IN CASA DA NAPOLI, I 28 DI HOWARD ISPIRANO IL 79-87 PER LA GEVI »

23.59 - domenica 26 marzo 2023

Dolomiti Energia Trentino sconfitta in casa da Napoli: i 28 di Howard ispirano il 79-87 per la Gevi. I bianconeri cadono nell’ultimo quarto dopo una serata difficile in cui soffrono il talento dei realizzatori campani: non bastano alla fine i 18 punti di Grazulis. Mercoledì alla BLM Group Arena l’ultima di EuroCup in casa contro lo Slask Wroclaw

La Dolomiti Energia Trentino rallenta la sua corsa playoff e viene battuta in casa da una Gevi Napoli trascinata dai 28 punti di Howard (7/10 da tre): finisce 79-87 alla BLM Group Arena, con i bianconeri che dopo aver impattato con un canestro di Spagnolo per il 63-63 in avvio di quarto periodo non sono riusciti ad arginare le bocche da fuoco campane. Serata difficile per l’Aquila Basket, che trova un buon 11/25 da tre ma non tiene il ritmo realizzativo dei talentuosi ospiti, capaci di ripetersi contro Trento dopo aver già vinto all’andata al PalaBarbuto.

Non sono bastati alla fine i 18 punti di Grazulis e i 12 a testa di Spagnolo e Flaccadori: per Napoli gran performance, oltre che di Howard, dell’ex JaCorey Williams che ha chiuso il match con 18 punti e 8 rimbalzi.

I bianconeri mercoledì sera saranno di nuovo in campo alla BLM Group Arena per affrontare lo Slask Wroclaw nel 18° e ultimo turno di regular season in 7DAYS EuroCup (biglietti disponibili online e presso l’Aquila Store), quindi giocheranno in trasferta a Pesaro domenica prossima alle 19.00.

La cronaca | Trento segna cinque triple, ma il primo quarto dei bianconeri è di rincorsa: JaCorey Williams e Howard scandiscono gli attacchi di Napoli a suon di canestri, l’Aquila si affida all’estro di Crawford e Grazulis per rimanere in scia. I due falli rapidi dell’ala lettone complicano un po’ i piani dei bianconeri, sotto di una lunghezza dopo i primi 10’ (19-20): una schiacciata di Atkins e un gran canestro di Spagnolo firmano la parità a quota 27, ma la seconda metà di secondo quarto è tutta di Howard e della Gevi, che con le triple del suo folletto vola anche a +9 prima di chiudere la prima metà di match avanti 37-44. Le triple di Crawford e Flaccadori in apertura di terzo quarto non bastano per impattare perché Howard e Williams sono incontenibili: Flaccadori e Spagnolo danno ritmo all’attacco bianconero, ma in difesa sono dolori. Una gran tripla di Grazulis vale il -2 proprio sulla sirena del quarto. Spagnolo pareggia presto a quota 63, ma a quel punto Michineau segna due grandi canestri e Howard inventa la tripla con fallo del +11. L’Aquila prova ad affidarsi al cuore di Forray e all’estro di Atkins, ma la Gevi fa buona guardia sul suo vantaggio e prevale 79-87.

Dolomiti Energia Trentino 79

Gevi Napoli Basket 87

(19-20, 37-44; 59-61)

Dolomiti Energia Trentino: Morina, Conti, Spagnolo 12, Forray 9, Flaccadori 12, Udom 5, Dell’Anna ne, Crawford 9, Ladurner 2, Grazulis 18, Atkins 11, Lockett 1. Coach Molin.

Gevi Napoli Basket: Zerini, Howard 28, Young, Michineau 17, Dellosto 3, Matera ne, Uglietti, Wimbush 12, Williams 18, Stewart 9, Sinagra ne, Grassi ne. Coach Pancotto.

Le parole di coach Lele Molin: «Penso che il risultato sia lo specchio della partita e racconti come abbiamo giocato: siamo stati poco intensi e poco determinati, non abbiamo mai avuto l’inerzia della partita e non siamo stati capaci di limitare il talento di Napoli. La Gevi non sta attraversando una stagione facile, ma ha giocatori di grande talento e noi abbiamo offerto una partita povera in tutti gli aspetti del gioco. Avremmo dovuto essere più squadra, mostrare l’intensità e l’energia che abbiamo avuto altre volte. Ci è mancata coesione: ora guardiamo alle prossime partite, oggi non abbiamo giocato con la consapevolezza di chi siamo».