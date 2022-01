APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “ BURTON MOUNTAIN MASH “: « TORNA L’EVENTO PIÙ ATTESO DELLA STAGIONE PER TUTTI GLI APPASSIONATI DI SNOWBOARD, DAL 2 AL 6 FEBBRAIO »

15:25 - 31/01/2022

Tutto pronto, a Madonna di Campiglio, per ospitare, dal 2 al 6 febbraio, Burton Mountain Mash, l’evento più atteso della stagione per tutti gli appassionati di snowboard e non solo. Teatro dell’iniziativa l’Ursus Snowpark, amatissimo tra gli appasionati della travola, per le competizioni e l’intermedia del Grostè per le prove materiali.

Pietro Colturi, Ceo di B-Factory e Country Manager di Burton Italia, ha così commentato: “Sono orgoglioso di poter confermare l’organizzazione del Burton Mountain Mash 2022, nonostante l’anno difficile che abbiamo passato. Fondamentale è stato il lavoro del mio team e di tutti coloro che hanno collaborato, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Ci tengo a ringraziare Madonna di Campiglio, nostro partner, che fin dal giorno zero ha creduto in questo grande progetto. Tutto è pronto per questa edizione e l’obbiettivo è quello di proporre un’esperienza unica per gli amanti dello snowboard, che metta al centro valori come la passione e la partecipazione, in un clima inclusivo, dove ogni aspetto dello snowboard viene valorizzato.”

Un Mash ricco di eventi dunque, che vedrà coinvolti rider professionisti che si sfideranno a colpi di trick sulla linea L dell’Ursus Snowpark durante lo Slopestyle Contest e nello Style Contest, ma anche semplici snowboarder amanti della competizione che cercheranno di far segnare il miglior tempo nell’ormai famosissimo Banked Slalom – Jake’s Memorial.

Per le donne snowboarder di qualsiasi livello si rinnova l’appuntamento con il Women Camp, per migliorare la tecnica o per chi è alle prime armi.

Infine non poteva mancare lo spazio Riglet Park dedicato ai rider del futuro.

“Dopo un anno di stop forzato torna un grande evento nel nostro Ursus Snowpark”, ha detto Bruno Felicetti, General Manager Funivie Madonna di Campiglio. “Un’occasione per valorizzare il mondo dello snowboard e puntare verso il futuro per migliorare sempre più l’offerta e attrarre tanti nuovi appassionati nella cornice di Madonna di Campiglio”.

La stazione intermedia Grostè ospiterà il Village del Burton Mountain Mash, dove si potranno testare tavole e attacchi Burton, compresi gli Step On nelle giornate del 4-5-6 febbraio, e le maschere Anon.

Matteo Bonapace, direttore Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, ha così commentato: “L’Ursus Snowpark è un prodotto di punta per Madonna di Campiglio e siamo felici di poterlo abbinare ad una formula attraente come quella del Mountain Mash e al valore del brand Burton”.

Il main sponsor dell’edizione 2022 dell’evento sarà Samsung Galaxy, che ci farà vivere le emozioni del live con contenuti creati con il nuovo smartphone Samsung Galaxy S21 FE.

Si ringraziano Funivie Campiglio, Skiarea, Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Ursus Snowpark e Trentino, partner consolidati dell’evento; Mak, Yeti e Acquabrick, quest’ultimo fornitore ufficiale di acqua in brick personalizzata Burton Mountain Mash; Outbnd e Snowit, le nostre app di riferimento per il mondo degli action sport e per tutte le experience legate al mondo invernale.