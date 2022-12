A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“ : « PENULTIMA GIORNATA GIRONE D’ANDATA, DOMENICA SERA I GIALLOBLÙ OSPITERANNO L’ALBINOLEFFE »

18.13 - sabato 10 dicembre 2022

Nell’ultimo impegno casalingo del girone d’andata e del 2022 il Trento ospita domenica sera (calcio d’inizio alle ore 20.30) l’AlbinoLeffe, nel match valevole per la 18esima giornata, la penultima, della fase ascendente del campionato di serie C 2022 – 2023.

I gialloblu occupano attualmente la 18esima posizione in classifica a quota 13 punti, per effetto di 3 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco), 4 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza e Pro Sesto) e 10 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza e Padova), con uno score complessivo di 18 reti realizzate e 27 subite.

L’AlbinoLeffe, invece, è 14esimo in classifica con 20 punti conquistati, frutto di 4 vittorie (contro Novara, Triestina, Pro Vercelli e Mantova), 8 pareggi (contro Pro Sesto, L.R. Vicenza, Piacenza, Lecco, Renate, Juventus Next Gen, Sangiuliano City e Padova) e 5 sconfitte (contro Feralpisalò, Pergolettese, Arzignano Valchiampo, Pro Patria e Virtus Verona), con uno score complessivo di 20 reti realizzate e 20 subite.

La sfida tra Trento e AlbinoLeffe sarà trasmessa in diretta, in modalità streaming video, su Eleven Sports all’indirizzo www.elevensports.it con la voce di Davide Maino.

Domenica le biglietterie dello stadio “Briamasco” apriranno alle ore 18. Via Sanseverino verrà chiusa al traffico alle ore 19, mentre l’apertura dei cancelli dello stadio “Briamasco” è fissata per le ore 19.30

Così in campo.

Mister Tedino non potrà disporre degli squalificati Bocalon e Belcastro. La lista dei convocati verrà diramata domenica 11 dicembre sui canali ufficiali del Club.

I nostri avversari.

L’Unione Calcio Albinoleffe è nata ufficialmente nel 1998 dalla fusione tra Albinese e Leffe, continuando la tradizione sportiva di quest’ultimo. Conquistò subito la promozione in serie C1, vincendo la Coppa Italia di serie C nel 2002 contro il Livorno e conquistando successivamente il passaggio in serie B, categoria nella quale ha militato ininterrottamente dal 2003 al 2012.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato da quest’anno a Giuseppe Biava, ex calciatore professionista con AlbinoLeffe, Biellese, Palermo, Genoa e Lazio, promosso in estate dalla “Primavera” alla Prima Squadra, sono i difensori Luca Milesi (ex Pro Vercelli in serie B, ex Benevento, Arezzo, Modena, Vicenza, Pro Vercelli, Piacenza, Carrarese e Siena in serie C) e Diego Borghini (ex Tuttocuoio, Gavorrano, Arezzo e Albinoleffe), i centrocampisti Gael Genevier (40 anni, ex Perugia e Siena in serie A, Catania, Pisa, Torino, Livorno, Juve Stabia, Pro Vercelli e Novara in serie B, Acireale, Sangiovannese, Pisa, Lumezzane, Reggiana e Albinoleffe in serie C) e Carmine Giorgione (settima stagione in categoria con l’AlbinoLeffe e, in precedenza, con Messina, Savona e Valenzana) e gli attaccanti Sacha Cori (8 presenze e 1 gol in serie B con l’Empoli, 345 presenze e 76 reti in serie C con Ternana, Isola Liri, Sangiovannese, Carrarese, Virtus Entella, Venezia , Cosenza, Arezzo, Siena, Santarcangelo, Monza e Albinoleffe), Jacopo Manconi (67 presenze e 7 reti in serie B con Novara, Trapani e Carpi, 138 presenze e 35 reti in serie C) e Andrea Cocco (ex Cagliari in serie A, Albinoleffe, Verona, Reggina, Vicenza, Pescara, Frosinone, Cesena e Padova in serie B – 196 presenze e 47 reti complessive -, Venezia, Pistoiese, Rovigo, Alghero, Olbia e Seregno in serie C).

I colori sociali dell’Albinoleffe sono il blu e il celeste.

Gli ex della partita.

Tra le fila gialloblu l’ex di turno sarà il difensore Luca Ferri, che nell’AlbinoLeffe ha compiuto la trafila giovanile sino alla formazione “Primavera”. Tra i bergamaschi l’unico ex sarà il preparatore dei portieri Giuseppe Benatelli, già a Trento prima come giocatore e poi preparatore dei numeri uno aquilotti.

I precedenti.

Gli unici precedenti tra le due formazioni sono le tre partite disputate lo scorso anno. In campionato la gara d’andata terminò a reti bianche, mentre nel return match il Trento s’impose per 3 a 1 a Zanica (tripletta di Bocalon). Undici mesi fa Trento e AlbinoLeffe si sono incrociate anche in Coppa Italia nella gara unica valevole per il terzo turno con i bergamaschi che s’imposero per 10 a 9 dopo i calci di rigore (2 a 2 al 120’).

La terna arbitrale.

A dirigere il match tra Trento e AlbinoLeffe sarà Fabio Rosario Luongo, appartenente alla sezione di Napoli, alla sua seconda stagione in Can C. Sino ad ora ha diretto complessivamente 15 gare di campionato, 1 di Coppa Italia di serie C, 12 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”. Nel recente passato il direttore di gara campano ha arbitrato per due volte il Trento, nella scorsa stagione nella sfida contro la Juventus Next Gen e, due anni fa, in serie D, nel match contro il Caldiero.

Gli assistenti saranno Emanuele Spagnolo e Simone Pistarelli, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Reggio Emilia e Fermo, con Vittorio Umberto Branzoni – della sezione di Mestre – nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della 18esima giornata.

Domenica 11 dicembre 2022.

Sangiuliano City – Triestina (ore 12)

Arzignano Valchiampo – Juventus Next Gen (ore 14.30)

Feralpisalò – Novara (ore 14.30)

Lecco – Padova (ore 14.30)

Mantova – Pro Vercelli (ore 14.30)

Pergolettese – Pro Sesto (ore 14.30)

Piacenza – Pro Patria (ore 14.30)

Pordenone – L.R. Vicenza (ore 14.30)

Virtus Verona – Renate (ore 14.30)

Trento – AlbinoLeffe (ore 20.30)

La classifica dopo 17 giornate.

L.R. Vicenza 32 punti; Feralpisalò, Pro Sesto e Pordenone 31; Lecco 30; Novara e Renate 27; Juventus Next Gen 26; Pro Patria e Pro Vercelli 25; Padova 23; Arzignano Valchiampo e Pergolettese 22; AlbinoLeffe e Sangiuliano City 20; Mantova 19; Virtus Verona 16; Trento 13; Piacenza e Triestina 12.

Tv e Internet.

La sfida tra AlbinoLeffe e Trento sarà trasmessa in diretta, in modalità streaming video, su Eleven Sports all’indirizzo www.elevensports.it con la voce di Davide Maino.

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblu.

I convocati.

La lista dei convocati verrà diramata domenica 11 dicembre sui canali ufficiali del Club.