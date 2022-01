A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « MARTEDÌ PRIMO FEBBRAIO I GIALLOBLÙ SARANNO DI SCENA ALLO STADIO “CARLO SPERONI” DI BUSTO ARSIZIO, CONTRO I LOMBARDI DELLA PRO PATRIA »

14:40 - 31/01/2022

A soli tre giorni di distanza dall’impegno casalingo contro la Pro Vercelli, per il Trento è già il momento di tornare in campo: martedì 1 febbraio (calcio d’inizio alle ore 14.30), i gialloblu saranno di scena allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio contro i lombardi della Pro Patria, nell’impegno valevole quale recupero della 21esima giornata del girone A, dopo il rinvio “in blocco” di tutte le partite deciso ad inizio gennaio dalla Lega Pro.

Il Trento occupa attualmente la nona posizione in classifica a quota 26 punti, in coabitazione con Virtus Verona, Piacenza e Albinoleffe, mentre la Pro Patria è 16esima con 22 punti all’attivo.

Sino a questo momento in trasferta i gialloblu hanno disputato 11 gare, conquistando 8 punti per effetto di 1 successo (contro la Virtus Verona), 5 pareggi (contro Piacenza, Pro Vercelli, Triestina, Pro Sesto e Giana Erminio) e 5 sconfitte (contro Südtirol, Renate, Padova, Legnago Salus e Juventus U23), con uno score complessivo di 6 reti realizzate e 14 subite.

La Pro Patria, invece, sul campo di casa ha sin qui disputato 11 gare, raccogliendo 13 punti in virtù di 3 vittorie (contro Juventus U23, Virtus Verona e Pergolettese), 4 pareggi (contro Südtirol, Pro Vercelli, Seregno e Piacenza) e 4 sconfitte (contro Albinoleffe, Padova, Fiorenzuola e Feralpisalò) con uno score totale di 9 reti segnate e 11 al passivo.

Il Trento arriva all’impegno odierno dopo aver raccolto 4 risultati ultimi nelle ultime 4 uscite (vittoria contro il Piacenza e pareggi contro Albinoleffe, Giana Erminio e Pro Vercelli) e con la porta inviolata da ben 364’, visto che l’ultima rete subita risale al 12 dicembre, al minuto 86 della sfida contro la Juventus U23.

Il match del “Carlo Speroni” sarà trasmesso in diretta da Eleven Sports (www.elevensports.it).

Così in campo.

Mister Parlato recupera Trainotti, che ha scontato il turno di squalifica e ha convocato 23 giocatori.

I nostri avversari.

Fondata nel 1919, durante la propria storia ultracentenaria l’Aurora Pro Patria 1919 ha partecipato per 14 volte alla massima serie nazionale e per 19 volta al campionato di serie B.

Sulla panchina della compagine lombarda siede il tecnico Luca Prina (ex Rezzato, “Primavera” del Chievo Verona, Mantova e Virtus Entella, che ha guidato sino alla serie B) e gli elementi di spicco dell’organico sono il difensore Andrea Boffelli (ex “Primavera” dell’Atalanta, alla quarta stagione con la Pro Patria), i centrocampisti Luca Bertoni (ex Südtirol e Carpi), Leonardo Galli (ex Venezia), Giovanni Fietta (ex Ivrea, Treviso, Pizzighettone, Spezia, Cremonese, Como e Renate) e Gianluca Nicco (ex Ivrea, Mantova, Pescara, Frosinone, Perugia, Alessandria e Piacenza) e gli attaccanti Sean Parker (ex Lucchese, alla quarta stagione con la Pro Patria) e Alessandro Piu, ex Spezia, Empoli, Pistoiese, Carpi e Arezzo)

I colori sociali della Pro Patria sono il blu e il bianco e la compagine lombarda gioca le gare interne allo stadio “Carlo Speroni” (capienza: 5mila posti).

Gli ex della partita.

Nessun ex tra campo e panchina nelle due formazioni.

I precedenti.

Sono 7 i precedenti tra i “pro” a Busto Arsizio tra le due formazioni: il bilancio complessivo recita 4 vittorie lombarde (l’ultima per 1 a 0 nel campionato di serie C2 1984-85) e 3 pareggi (l’ultimo per 1 a 1 nel torneo di serie C2 1979-80). In ambito professionistico l’ultima partita disputata allo stadio “Speroni” è quella del 14 ottobre 1984. Nel recente passato (stagione 2017 – 2018) Trento e Pro Patria si sono affrontate in serie D: a Busto Arsizio la sfida del 26 novembre 2017 si concluse con la vittoria dei lombardi per 3 a 1.

Così all’andata.

Il match disputato lo scorso 4 settembre allo stadio “Lino Turina” di Salò si concluse con la netta vittoria del Trento, che s’impose per 3 a 0 grazie alla doppietta di Pattarello e alla rete di Barbuti.

TRENTO – PRO PATRIA 3-0 (2-0)

TRENTO (4-3-1-2): Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Caporali (34’st Scorza), Nunes, Osuji (34’st Izzillo); Belcastro (27’st Ferrara); Chinellato (21’st Barbuti), Pattarello (27’st Galazzini).

A disposizione: Chiesa, Oddi, Raggio, Ruffo Luci, Vianni, Bigica, Seno.

Allenatore: Carmine Parlato.

PRO PATRIA (3-5-2): Caprile; Molinari, Fietta, Boffelli; Pierozzi, Brignoli (1’st Ghioldi), Bertoni (43’st Vaghi), Nicco (36’st Ferri), Galli; Piu (1’st Stanzani), Castelli (1’st Parker).

A disposizione: Mangano, Colombo, Bergamo, Giardino, Zeroli.

Allenatore: Luca Prina.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa (Assistenti: Lazzaroni di Udine e Munerati di Rovigo. IV Ufficiale: Sfira di Pordenone).

RETI: 24’pt e 31’pt Pattarello (T), 42’st Barbuti (T).

NOTE: campo in buone condizioni. Giornata calda e soleggiata. Spettatori 200 circa. Ammoniti Brignoli (PP), Nicco (PP), Boffelli, Bertoni (PP) per gioco falloso. Calci d’angolo 6 a 0 per la Pro Patria. Recupero 1’ + 3’.

La terna arbitrale.

A dirigere la sfida tra Pro Patria e Trento sarà Mattia Ubaldi, appartenente alla sezione di Roma 1, alla sua seconda stagione in serie C. Sino a questo momento ha diretto complessivamente 15 gare di campionato e 8 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Marco Matteo Barberis e Diego Peloso, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Collegno e Nichelino, con Michele Maccarin – della sezione di Pordenone – nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della 21esima giornata.

Martedì 1 febbraio 2022.

Legnago Salus – Lecco (ore 14.30)

Pergolettese – Padova (ore 14.30)

Pro Patria – Trento (ore 14.30)

Pro Vercelli – Pro Sesto (ore 14.30)

Triestina – Juventus U23 (ore 14.30)

Feralpisalò – Seregno (ore 18)

Giana Erminio – Mantova (ore 18)

Piacenza – Virtus Verona (ore 18)

Renate – Fiorenzuola (ore 18)

Südtirol – Albinoleffe (ore 18)

La classifica.

Südtirol* 53 punti; Padova 48; Renate 45; Feralpisalò 42; Triestina 33; Juventus U23 31; Pro Vercelli 29; Lecco 28; Trento, Piacenza, Virtus Verona* e Albinoleffe 26; Pergolettese (-1) 25; Seregno e Fiorenzuola 24; Mantova e Pro Patria 22; Legnago Salus e Giana Erminio 19; Pro Sesto 16.

*: una partita in meno

Tv e Internet.

La sfida tra Pro Patria sarà trasmessa in modalità streaming video da Eleven Sports all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento).

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore (con aggiornamento automatico della news) e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblu.

I convocati.

Portieri: Cazzaro (1999); Marchegiani (1996); Pigozzo (2000).

Difensori: Bearzotti (1996); Carini (1990); Dionisi (1985); Galazzini (2000); Oddi (2002); Raggio (2001); Seno (2000); Simonti (2000); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Caporali (1994); Nunes (1994); Osuji (1990); Ruffo Luci (2001); Scorza (2000);

Attaccanti: Barbuti (1992); Belcastro (1991); Chinellato (1991); Pasquato (1989); Pattarello (1999); Vianni (2001).