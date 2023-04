A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « DOMENICA I GIALLOBLÙ SARANNO A ZANICA CONTRO L’ALBINOLEFFE, PER LA SALVEZZA DIRETTA »

19.48 - sabato 15 aprile 2023

Il Trento va a caccia della salvezza diretta: nella 37esima giornata – la penultima della stagione regolare – domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14.30) i gialloblù saranno di scena a Zanica contro l’AlbinoLeffe.

In caso di successo in terra lombarda e di contemporanea sconfitta del Mantova e di non successo del Sangiuliano City, in virtù del favore negli scontri diretti con tutte le avversarie, la compagine di Bruno Tedino festeggerà la salvezza con 90 d’anticipo sul termine naturale della regular season.

Il Trento è attualmente qundicesimo in classifica, in coabitazione con il Mantova (alle spalle dei gialloblù per gli scontri diretti), con 42 punti conquistati, in virtù di 11 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco all’andata, Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Mantova, Triestina, Renate, Piacenza e Lecco al ritorno), 9 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara all’andata, Arzignano Valchiampo, Pro Patria, Pro Sesto e Feralpisalò al ritorno) e 16 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe all’andata, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, L.R. Vicenza al ritorno e Padova), con uno score di 37 reti realizzate e 40 subite.

L’AlbinoLeffe, invece, è diciottesimo in graduatoria a quota 38 punti per effetto di 9 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte con uno score di 42 reti realizzate e 52 al passivo.

Così in campo.

Mister Tedino ha convocato 22 giocatori. Indisponibili lo squalificato – per un turno – Šipoš e gli infortunati Fabbri, Terrani, Osuji e Cazzaro.

I nostri avversari.

L’Unione Calcio Albinoleffe è nata ufficialmente nel 1998 dalla fusione tra Albinese e Leffe, continuando la tradizione sportiva di quest’ultimo. Conquistò subito la promozione in serie C1, vincendo la Coppa Italia di serie C nel 2002 contro il Livorno e conquistando successivamente il passaggio in serie B, categoria nella quale ha militato ininterrottamente dal 2003 al 2012.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato a Claudio Foscarini, subentrato a stagione in corso all’esonerato Giuseppe Biava, sono i difensori Luca Milesi (ex Pro Vercelli in serie B, ex Benevento, Arezzo, Modena, Vicenza, Pro Vercelli, Piacenza, Carrarese e Siena in serie C) e Diego Borghini (ex Tuttocuoio, Gavorrano, Arezzo e Albinoleffe), i centrocampisti Gael Genevier (40 anni, ex Perugia e Siena in serie A, Catania, Pisa, Torino, Livorno, Juve Stabia, Pro Vercelli e Novara in serie B, Acireale, Sangiovannese, Pisa, Lumezzane, Reggiana e Albinoleffe in serie C) e Carmine Giorgione (settima stagione in categoria con l’AlbinoLeffe e, in precedenza, con Messina, Savona e Valenzana) e gli attaccanti Jacopo Manconi (67 presenze e 7 reti in serie B con Novara, Trapani e Carpi, 138 presenze e 35 reti in serie C) e Andrea Cocco (ex Cagliari in serie A, Albinoleffe, Verona, Reggina, Vicenza, Pescara, Frosinone, Cesena e Padova in serie B – 196 presenze e 47 reti complessive -, Venezia, Pistoiese, Rovigo, Alghero, Olbia e Seregno in serie C).

I colori sociali dell’Albinoleffe sono il blu e il celeste e la formazione lombarda gioca le gare interne all’ “AlbinoLeffe Stadium” di Zanica (capienza: 1.791 posti a sedere).

Gli ex della partita.

Tra le fila gialloblu l’ex di turno sarà il difensore Luca Ferri, che nell’AlbinoLeffe ha compiuto la trafila giovanile sino alla formazione “Primavera”. Tra i bergamaschi gli ex saranno il preparatore dei portieri Giuseppe Benatelli, già a Trento prima come giocatore e poi preparatore dei numeri uno aquilotti il centrocampista Luca Mihai, che nella prima parte dell’attuale annata ha indossato la maglia gialloblù.

I precedenti.

Eccezion fatta per il match d’andata, gli unici precedenti tra le due formazioni sono le tre partite disputate nello scorso campionato di serie C. In campionato la gara d’andata terminò a reti bianche, mentre nel return match il Trento s’impose per 3 a 1 a Zanica (tripletta di Bocalon). Undici mesi fa Trento e AlbinoLeffe si sono incrociate anche in Coppa Italia nella gara unica valevole per il terzo turno con i bergamaschi che s’imposero per 10 a 9 dopo i calci di rigore (2 a 2 al 120’).

Così all’andata.

La gara d’andata, disputata lo scorso 13 dicembre allo stadio “Briamasco”, si concluse con il successo di misura della formazione lombarda con rete di Manconi.

TRENTO – ALBINOLEFFE 0-1 (0-0)

TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Vitturini (21’st Ianesi); Semprini (21’st Trainotti), Cittadino (21’st Simonti), Mihai (9’st Damian), Fabbri; Ballarini; Saporetti, Brighenti (34’st Matteucci).

A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Ruffato, Bertaso, Piazza, Benedetti.

Allenatore: Bruno Tedino.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Borghini, Milesi, Saltarelli; Gusu, Doumbia (43’st Marchetti), Brentan, Piccoli, Zoma (43’st Petrungaro); Cocco (26’st Giorgione), Manconi (48’st Rosso).

A disposizione: Giroletti, Taramelli, Muzio, Concas, Gelli, Miculi, Allieri, Toma.

Allenatore: Giuseppe Biava.

ARBITRO: Luongo di Napoli (Assistenti: Spagnolo di Reggio Emilia e Pistarelli di Fermo. IV Ufficiale: Branzoni di Mestre).

RETE: 18’st Manconi (A).

NOTE: spettatori 500 circa. Serata fredda. Ammoniti Cittadino (T), Borghini (A), Brentan (A) per gioco falloso, Saltarelli (A) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 5 a 4 per il Trento. Recupero 0’ + 5’.

La terna arbitrale.

A dirigere la sfida tra AlbinoLeffe e Trento sarà Dario Madonia, appartenente alla sezione di Palermo, alla sua terza stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto complessivamente 32 gare di campionato, 2 di Coppa Italia di serie C, 22 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Davide Stringini e Andrea Zezza, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Avezzano e Ostia Lido, con Mauro Stabile – della sezione di Padova – nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della 37esima giornata.

Domenica 16 aprile 2023.

AlbinoLeffe – Trento (ore 14.30)

Juventus Next Gen – Arzignano Valchiampo (ore 14.30)

L.R. Vicenza – Pordenone (ore 14.30)

Novara – Feralpisalò (ore 14.30)

Padova – Lecco (ore 14.30)

Pro Patria – Piacenza (ore 14.30)

Pro Sesto – Pergolettese (ore 14.30)

Pro Vercelli – Mantova (ore 14.30)

Renate – Virtus Verona (ore 14.30)

Triestina – Sangiuliano City (ore 14.30)

La classifica dopo 36 giornate.

Feralpisalò 68 punti; Lecco 61; Pro Sesto 60; Pordenone 59; L.R. Vicenza 55; Virtus Verona 54; Padova 53; Arzignano Valchiampo 50; Renate, Novara e Juventus Next Gen 49; Pergolettese 48; Pro Patria 46; Pro Vercelli 45; Trento e Mantova 42; Sangiuliano City 41; AlbinoLeffe 37; Triestina 35; Piacenza 34.

Tv e Internet.

AlbinoLeffe – Trento sarà trasmessa in diretta streaming integrale su Dazn (servizio a pagamento) ed Eleven Sports (servizio a pagamento) all’indirizzo www.elevensports.it, con il commento di Jacopo Chiodo.

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblu.

I convocati.

Portieri: Desplanches (2003); Marchegiani (1996); Tommasi (2004).

Difensori: Barison (1994); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Semprini (1998); Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

Centrocampisti: Attys (2001); Ballarini (2001); Damian (1996); Di Cosmo (1998); Garofalo (1999); Sangalli (2002); Suciu (1990).

Attaccanti: Brighenti (1987); Carletti (1999); Pasquato (1989); Petrovic (1999).