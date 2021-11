A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « DOMENICA AL “NEREO ROCCO” I GIALLOBLÙ A CACCIA DELLA CONTINUITÀ CONTRO LA TRIESTINA »

Dopo la corroborante vittoria ottenuta nell’ultimo turno sul campo della Virtus Verona, il Trento, undicesimo in classifica, gioca ancora in trasferta. Domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14.30) la formazione di Carmine Parlato sarà di scena nella prestigiosa cornice del “Nereo Rocco” per affrontare i padroni di casa della Triestina, sesta in classifica, nel match valevole per il quattordicesimo turno del girone d’andata del campionato di serie C.

Sino a questo momento i gialloblù hanno disputato 7 gare in trasferta, raccogliendo 5 punti per effetto di 1 vittoria (contro la Virtus Verona), 2 pareggi (contro Piacenza e Pro Vercelli) e 4 sconfitte (contro Südtirol, Renate, Padova e Legnago Salus) con uno score complessivo di 3 reti realizzate e 10 subite, mentre gli alabardati – in casa – hanno giocato 7 partite, raccogliendo 12 punti in virtù di 3 vittorie (contro Lecco, Fiorenzuola e Mantova), 3 pareggi (contro Seregno, Piacenza e Feralpisalò) e 1 sconfitta (contro Albinoleffe) con uno score complessivo di 10 reti realizzate e 7 subite.

La sfida tra Triestina e Trento sarà trasmessa in diretta da SkySport ed Eleven Sports.

Così in campo.

Mister Parlato non può disporre di Izzillo, Bigica e Comper e ha convocato 23 giocatori.

I nostri avversari.

L’Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 è nata ufficialmente il 2 febbraio 1919 dopo un accordo preliminare datato 18 dicembre 1918 dalla fusione tra Fc Trieste e Cs Ponziana.

Nel corso della sua storia ultracentenaria ha militato per 27 stagioni in serie A, mentre negli ultimi 20 anni si è divisa tra serie B (9 stagioni), serie C, serie D ed Eccellenza, categoria quest’ultima affrontata nella stagione 2012 – 2013. Nel corso della stagione 2015 – 2016 il ramo d’azienda viene rilevato dall’attuale proprietà, che ha condotto la Triestina sino ad un passo dalla serie B: nell’annata 2018 – 2019 la compagine friulana raggiunge la finale playoff di serie C, venendo sconfitta dal Pisa.

Gli elementi di spicco dell’organico allenato da Cristian Bucchi, alla sua prima stagione sulla panchina della Triestina dopo aver guidato Pescara, Gubbio, Torres, Maceratese, Perugia, Sassuolo, Benevento ed Empoli, sono i difensori Massimo Volta (già in serie A con Sampdoria e Cesena e in B con Vicenza, Cesena, Sampdoria, Perugia, Benevento e Pescara) e Walter Lopez (ex Racing Montevideo, River Plate Montevideo, West Ham, Brescia, Penarol, Lecce, Benevento, Spezia, Ternana e Salernitana), i centrocampisti Marco Crimi (già in serie A con Bari, Bologna e Carpi e in serie B con Grosseto, Latina, Carpi, Cesena, Virtus Entella, Spezia e Reggina) e Federico Maracchi (28 presenze e 3 reti in serie B con Triestina, Trapani e Novara, 254 presenze e 37 reti in serie C con Treviso, Venezia, Pordenone, Feralpisalò, Trapani e Triestina) e gli attaccanti Giuseppe De Luca (35 presenze e 6 reti in serie A con l’Atalanta, 54 reti in serie B con Varese, Bari, Vicenza e Virtus Entella, Marcello Trotta (84 presenze e 11 reti in serie A con Sassuolo, Crotone e Frosinone, 84 presenze e 22 reti in serie B con Avellino, Frosinone, Ascoli e Cosenza) e Gianluca Litteri (202 presenze e 40 reti in serie B con Vicenza, Ternana, Virtus Entella, Latina, Cittadella, Venezia e Cosenza).

Gli ex della partita.

Due saranno gli ex della sfida, entrambi tra le fila gialloblù. L’attuale Direttore Generale aquilotto Werner Seeber per due stagioni e mezza (da luglio 2003 a dicembre 2005) è stato alla Triestina, ricoprendo il doppio ruolo di Direttore Generale e Direttore Sportivo quando il Club alabardato militava in serie B.

In campo, invece, ci sarà Cristian Pasquato, che ha vestito la maglia della Triestina nella seconda parte della stagione 2009 – 2010, totalizzando 17 presenze e realizzando 1 rete in serie B.

I precedenti.

In terra giuliana sono 14 i precedenti tra le due formazioni: il bilancio recita 10 successi per la Triestina (l’ultimo per 2 a 0 in serie C2 nella stagione 1998-99), 3 pareggi (l’ultimo nella Coppa Italia di serie C 1992-93) e 1 vittoria del Trento, quella ottenuta lo scorso 21 agosto in Coppa Italia per 1 a 0.

La terna arbitrale.

A dirigere Triestina – Trento sarà Kevin Bonacina, appartenente alla sezione di Bergamo, alla sua prima stagione in serie C: sino a questo momento ha diretto 4 gare di campionato e 4 del campionato “Primavera”.

Gli assistenti saranno Pietro Lattanzi e Massimo Salvalaglio, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Milano e Legnago con Andrea Calzavara, della sezione di Varese, nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della quattordicesima giornata.

Sabato 13 novembre 2021.

Mantova – Pro Sesto (ore 14.30)

Domenica 14 novembre 2021.

Feralpisalò – Virtus Verona (ore 14.30)

Fiorenzuola – Piacenza (ore 14.30)

Giana Erminio – Pergolettese (ore 14.30)

Lecco – Albinoleffe (ore 14.30)

Pro Vercelli – Legnago Salus (ore 14.30)

Renate – Pro Patria (ore 14.30)

Seregno – Südtirol (ore 14.30)

Triestina – Trento (ore 14.30)

Mercoledì 1 dicembre 2021.

Padova – Juventus U23 (ore 16)

La classifica.

Südtirol 33 punti; Padova e Feralpisalò 27; Renate 26; Pro Vercelli 20; Triestina 19; Albinoleffe e Juventus U23 18; Lecco 17; Piacenza 16; Seregno, Fiorenzuola e Trento 15; Pro Patria 14; Virtus Verona 13; Pergolettese 12 (-2); Mantova, Giana Erminio, Pro Sesto e Legnago Salus 11.

Tv e Internet.

La sfida tra Triestina e Trento sarà trasmessa in diretta televisiva su SkySport (servizio a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio) e in streaming video all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento) a partire dalle ore 14.30.

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblù.

I convocati.

Portieri: Cazzaro (1999); Chiesa (2000); Marchegiani (1996).

Difensori: Carini (1990); Dionisi (1985); Galazzini (2000); Oddi (2002); Raggio (2001); Seno (2000); Simonti (2000); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Caporali (1994); Nunes (1994); Osuji (1990); Ruffo Luci (2001); Scorza (2000).

Attaccanti: Barbuti (1992); Belcastro (1991); Chinellato (1991); Ferrara (1993); Pasquato (1989); Pattarello (1999); Vianni (2001).