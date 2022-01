A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « CONTRO LA PRO VERCELLI ARRIVA IL QUARTO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO, I GIALLOBLÙ IN CLASSIFICA SALGONO A QUOTA 26 »

19:10 - 29/01/2022

I gialloblu mantengono la porta inviolata per la quarta partita di fila, salgono a quota 26 in classifica e guadagnano terreno sulla zona playout.

Contro la Pro Vercelli, una delle formazioni più attrezzate del girone A, il Trento conquista il quarto risultato utile consecutivo: al “Briamasco”, davanti alle telecamere di Rai Sport, i gialloblù imbrigliano i piemontesi e il match termina a reti bianche ma non senza emozioni.

Per la quarta partita di fila la compagine aquilotta non incassa reti e l’imbattibilità di Marchegiani sale a 364 minuti.

Match equilibrato quello andato in scena nell’impianto di via Sanseverino con il Trento che ha ribattuto colpo su colpo, conquistando un pareggio meritato, che permette ai gialloblu di guadagnare terreno sulla zona playout.

Esordio casalingo per Bearzotti, protagonista di un’ottima gara al pari di tutta la squadra.

Martedì sarà già il momento di tornare in campo per il recupero della seconda gara del girone di ritorno: il Trento sarà impegnato al “Carlo Speroni” di Busto Arsizio (ore 14.30) contro la Pro Patria.

Live match.

Mister Parlato deve fare a meno di capitan Trainotti, squalificato, ma recupera – almeno per la panchina – Dionisi. Il tecnico aquilotti si affida al consueto “4-3-1-2” con Marchegiani a protezione dei pali e quartetto difensivo composto da Bearzotti, all’esordio da titolare e Simonti sulle corsie esterne con Seno e Carini in posizione centrale. In mezzo al campo Nunes detta i tempi della manovra con Caporali e Osuji interni, mentre Pasquato completa il rombo, agendo in posizione di trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Barbuti e Pattarello.

Pronti via e, dopo 6 minuti, la Pro Vercelli ha una clamorosa doppia occasione per passare a condurre: prima il colpo di testa in tuffo di Comi si stampa contro il montante e, sul prosieguo dell’azione, Emmanuello calcia, incoccia le gambe di un difensore gialloblù con la sfera che cambia traiettoria ma si stampa sulla traversa.

Dopo lo scampato pericolo il Trento inizia a macinare gioco: all’11’ il meraviglioso traversone da sinistra di Pasquato non trova compagni in area piccola.

Al 26’ torna a farsi vedere la Pro Vercelli con Panico che si accentra dalla sinistra e calcia ad effetto, ma Marchegiani blocca con sicurezza. Si cambia fronte e il Trento è pericoloso con Pattarello, che scappa in velocità e viene stoppato da Auriletto al momento di battere a rete. Alla mezz’ora ancora il numero 99 gialloblu è protagonista: salta anche l’estremo difensore avversario Valentini e crossa in area piccola, ma nessun è compagno è pronto all’appuntamento con la sfera. Il portiere piemontese anticipa in uscita volante Barbuti (32’) e il primo tempo, di fatto, termina qui.

Nella ripresa Pro Vercelli subito in avanti: dopo nemmeno un minuto Comi cerca la sorte da fuori area, trovando l’ottima risposta in volo di Marchegiani.

Barbuti risponde subito con un tiro dalla destra che non trova lo specchio della porta e al 65’ mister Parlato inserisce forze fresche con Ruffo Luci e Belcastro che avvicendano Osuji e Pasquato.

Entrano anche Vianni al posto di un esausto Pattarello e Chinellato per Barbuti e il Trento spinge forte nel finale, collezionando tre calci d’angolo, originati da una conclusione di Belcastro respinta con difficoltà dalla retroguardia dei bianchi ospiti.

Nemmeno nei cinque minuti di recupero il risultato cambia: al “Briamasco” finisce 0 a 0.

Martedì sarà il momento di tornare in campo: i gialloblù saranno di scena allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio (kick off alle ore 14.30) per il recupero della 20esima giornata, la seconda del girone di ritorno.

Il tabellino.

TRENTO – PRO VERCELLI 0-0 (0-0)

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Bearzotti, Seno, Carini, Simonti; Caporali, Nunes, Osuji (20’st Ruffo Luci); Pasquato (20’st Belcastro), Barbuti (40’st Chinellato), Pattarello (32’st Vianni).

A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Oddi, Scorza, Raggio, Dionisi.

Allenatore: Carmine Parlato.

PRO VERCELLI (3-4-1-2): Valentini (1’st M. Rizzo); Minelli, Masi (15’pt Macchioni), Auriletto; Bruzzaniti, Emmanuello, Louati (28’st Belardinelli), Crialese; Della Morte (16’st Rolando); Comi, Panico (16’st L. Rizzo).

A disposizione: Tintori, Paolucci, Clemente, Iezzi, Secondo.

Allenatore: Franco Lerda.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano (Assistenti: Piatti di Como e Dell’Arciprete di Vasto. IV Ufficiale: Albano di Venezia).

NOTE: giornata soleggiata. Campo in buone condizioni. Spettatori 600 circa. Ammoniti Nunes (T) e Crialese (PV). Calci d’angolo 8 a 3 per il Trento. Recupero 1’ + 5’.

*

Foto: Carmelo Ossanna