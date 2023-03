A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « AL “BRIAMASCO” ARRIVA LA CAPOLISTA FERALPISALÒ, SABATO I GIALLOBLÙ VANNO A CACCIA DI UN GRAN RISULTATO CONTRO I BRESCIANI »

18.16 - venerdì 24 marzo 2023

AL “BRIAMASCO” ARRIVA LA CAPOLISTA FERALPISALÒ: SABATO (ORE 14.30) IL TRENTO VA A CACCIA DI UN GRAN RISULTATO CONTRO I BRESCIANI.

Venti i giocatori convocati da mister Tedino. Diretta Gol su Sky Sport, diretta streaming integrale su Dazn ed Eleven Sports, Apertura biglietteria ore 11. Via Sanseverino verrà chiusa al traffico alle 13. I cancelli dello stadio apriranno alle 13.30 Al termine del match, presso lo stand dell’Ail, sarà possibile acquistare le Uova di Pasqua per sostenere la ricerca

Nella 34esima giornata – la 15esima del girone di ritorno – del campionato di serie C 2022 – 2023 il Trento ospita al “Briamasco” la capolista Feralpisalò: sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14.30) i gialloblù riceveranno la formazione gardesana, che attualmente guida la graduatoria del raggruppamento A davanti a Pro Sesto e Pordenone.

La compagine di Bruno Tedino, reduce da due stop consecutivi, vuole tornare a muovere la classifica per riprendere lo straordinario percorso del girone di ritorno, che le ha permesso di scalare posizioni su posizioni a suon di vittorie.

Il Trento è attualmente quattordicesimo in classifica, con 41 punti conquistati, in virtù di 11 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco all’andata, Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Mantova, Triestina, Renate, Piacenza e Lecco al ritorno), 8 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara all’andata, Arzignano Valchiampo, Pro Patria e Pro Sesto al ritorno) e 14 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe all’andata, Pordenone, Pergolettese e Virtus Verona al ritorno), con uno score di 37 reti realizzate e 37 subite.

La Feralpisalò è, invece, capolista del girone con 61 punti realizzati, per effetto di 17 successi, 10 pareggi e 6 sconfitte, con uno score di 35 reti realizzate e 18 al passivo.

Sabato la biglietteria dello stadio “Briamasco” aprira alle ore 11. Via Sanseverino verrà chiusa al traffico a partire dalle ore 13, mentre i cancelli dell’impianto di via Sanseverino apriranno alle 13.30.

Al termine del match, nei pressi dell’ingresso della Tribuna Nord, nell’ambito della campagna nazionale del 24, 25 e 26 marzo, sarà possibile acquistare presso lo stand dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) di Trento, al prezzo di 12 euro cadauna, le Uova di Pasqua per sostenere i progetti associativi e la ricerca.

Trento – Feralpisalò sarà trasmessa in diretta, in modalità Diretta Gol, su Sky Sport (servizio a pagamento) e in diretta streaming integrale su Dazn (servizio a pagamento) ed Eleven Sports (servizio a pagamento) all’indirizzo www.elevensports.it.

Così in campo.

Mister Tedino non potrò disporre degli infortunati Garcia Tena, Barison e Terrani, dei lungodegenti Cazzaro, Osuji e Brighenti e degli squalificati, tutti per un turno, Ferri, Galazzini e Šipoš. Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico gialloblù.

I nostri avversari.

La Feralpisalò nasce ufficialmente nel 2009 a seguito della fusione tra l’Associazione Calcio Salò e l’Associazione Calcio Feralpi Lonato. Conquista subito la promozione in Prima Divisione e, da allora, ha sempre militato nella Terza Serie nazionale, raggiungendo anche la semifinale playoff nell’annata 2018 – 2019.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato per la seconda stagione consecutiva a Stefano Vecchi, ex allenatore di Mapello, Colognese, Tritium, Spal, Südtirol, Carpi, Inter (Primavera e anche Prima Squadra), Venezia e, nuovamente, Südtirol, sono il portiere Semuel Pizzignacco (ex Vicenza in serie B e serie C, Renate e Legnago Salus), il difensore Elia Legati (ex Crotone, Padova, Carpi e Pro Vercelli in serie B, Legnano, Novara, Venezia e Feralpisalò – sesta stagione per lui con i bresciani – in C), i centrocampisti Simone Icardi (ex Virtus Entella e Cittadella in serie B, Lupa Roma, Catanzaro, Virtus Entella, Siena e Casertana in serie C) e Federico Carraro (ex Fiorentina in serie A, odena e Pro Vercelli in serie B, Pro Vercelli, Gavorrano, Pavia, Teramo, Modena, Imolese e Feralpisalò – quarta stagione in riva al Garda – in serie C), il trequartista Davide Voltan (ex Padova e Reggiana in serie B, ex Bassano Virtus, Ancona, Feralpisalò, Vis Pesaro e Südtirol in serie C) e gli attaccanti Luca Siligardi (105 presenze e 12 reti in serie A con Bologna, Livorno, Hellas Verona, Parma e Crotone e già in serie B con Bari, Piacenza, Triestina, Livorno, Hellas Verona, Parma e Reggiana), Simone Guerra (ex Piacenza e Vicenza in serie B, Piacenza, Spezia, Virtus Entella, Benevento, Matera, Venezia, Vicenza e alla sua settima stagione alla Feralpisalò, in serie C), Karlo Butić (ex Pordenone e Cosenza in serie B, ex Ternana, Arezzo e Cesena in serie C) e il neoacquisto Marco Sau (8 stagioni in serie A – 5 e mezzo con il Cagliari, con 35 reti, mezza con la Sampdoria e una con il Benevento -, 5 in serie B con AlbinoLeffe, Juve Stabia, Cagliari e Benevento).

I colori sociale del sodalizio lombardo sono il verde e l’azzurro.

Gli ex della partita.

L’unico ex della sfida sarà il difensore gialloblù Davide Vitturini, che ha indossato la maglia della Feralpisalò nella seconda parte della stagione 2019/20, totalizzando 12 presenze.

I precedenti.

Oltre alla gara d’andata, i due precedenti in ambito professionistico tra Trento e Feralpisalò sono le sfide della scorsa stagione, con i bresciani che s’imposero per 2 a 1 all’andata e per 1 a 0 al ritorno.

Trento e Salò, una delle due società da cui è nata l’attuale sodalizio bresciano, si sono invece affrontate quattro volte in serie D.

Così all’andata.

La gara d’andata, disputata lo scorso 27 novembre allo stadio “Lino Turina”, terminò con la vittorai dei bresciani grazie al gol di Zennaro nel finale.

FERALPISALÒ – TRENTO 1-0 (0-0)

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Legati, Pilati, Tonetto (38’st Salines); Zennaro, Hergheligiu, Di Molfetta (38’st Pietrelli); Siligardi (18’st Cernigoi), Pittarello, D’Orazio (18’st Musatti).

A disposizione: Ferretti, Benedetti, Palazzi, Dimarco.

Allenatore: Stefano Vecchi.

TRENTO (3-5-1-1): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Vitturini; Semprini (17’st Trainotti), Ballarini (38’st Ianesi), Mihai (38’st Matteucci), Damian, Fabbri; Belcastro (10’st Saporetti); Bocalon.

A disposizione: Tommasi, Ruffato, Simonti, Piazza, Brighenti.

Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Lovison di Padova (Assistenti: Ceolin di Treviso e Laghezza di Mestre. IV Ufficiale: Stabile di Padova).

RETE: 27’st Zennaro (F).

NOTE: campo in perfette condizioni. Spettatori 500 circa. Serata freddissima. Espulso Vitturini (T) al 27’st per doppia ammonizione. Ammoniti mister Tedino (T) per proteste, Tonetto (F) per gioco falloso. Calci d’angolo 8 a 4 per la Feralpi. Recupero 0’ + 4’.

La terna arbitrale.

A dirigere la sfida tra Trento e Feralpisalò sarà Mario Saia, appartenente alla sezione di Palermo, alla sua quinta stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto 65 gare di campionato, 3 di Coppa Italia di serie C, 29 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Mattia Bartolomucci e Andrea Cravotta, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Ciampino e Città di Castello, con Antonino Costanza – della sezione di Agrigento – nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della 34esima giornata.

Sabato 25 marzo 2023.

Renate – Padova (ore 14.30)

Trento – Feralpisalò (ore 14.30)

Domenica 26 marzo 2023.

Lecco – Triestina (ore 14.30)

Mantova – Juventus Next Gen (ore 14.30)

Pro Patria – AlbinoLeffe (ore 14.30)

L.R. Vicenza – Arzignano Valchiampo (ore 17.30)

Piacenza – Novara (ore 17.30)

Sangiuliano City – Pro Vercelli (ore 17.30)

Virtus Verona – Pergolettese (ore 17.30)

Lunedì 27 marzo 2023.

Pordenone – Pro Sesto (ore 20.30

La classifica dopo 33 giornate.

Feralpisalò 61 punti; Pro Sesto 57; Pordenone 55; Lecco 54; L.R. Vicenza 51; Virtus Verona 48; Padova e Novara 47; Renate e Arzignano Valchiampo 46; Juventus Next Gen e Pro Patria 45; Pergolettese 44; Trento 41; Pro Vercelli 39; Sangiuliano City 38; Mantova 35; AlbinoLeffe 34; Triestina 33; Piacenza 29.

Tv e Internet.

Trento – Feralpisalò sarà trasmessa in diretta, in modalità Diretta Gol su Sky Sport (servizio a pagamento) con il commento di Cristiano Tognoli e in diretta streaming integrale su Dazn (servizio a pagamento) ed Eleven Sports (servizio a pagamento) all’indirizzo www.elevensports.it con la voce di Stefano Carta.

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblu.

Lo stand dell’Ail presente al “Briamasco”.

Al termine del match, nei pressi dell’ingresso della Tribuna Nord, nell’ambito della campagna nazionale del 24, 25 e 26 marzo, sarà possibile acquistare presso lo stand dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) di Trento, al prezzo di 12 euro cadauna, le Uova di Pasqua per sostenere i progetti associativi e la ricerca.

I convocati.

Portieri: Desplanches (2003); Marchegiani (1996); Tommasi (2004).

Difensori: Fabbri (1990); Semprini (1998); Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

Centrocampisti: Attys (2001); Ballarini (2001); Damian (1996); Di Cosmo (1998); Garofalo (1999); Piazza (2006); Ruffato (2006); Sangalli (2002); Suciu (1990).

Attaccanti: Carletti (1996); Pasquato (1989); Petrovic (1999).