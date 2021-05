A.C. TRENTO * CALCIO: « GLI AQUILOTTI PROMOSSI OGGI IN SERIE “C“, BATTONO 2-1 IL CAMPODARSEGO E TORNANO TRA I “PRO“ 18 ANNI DOPO L’ULTIMA VOLTA »

A diciotto anni di distanza dall’ultima volta, il Trento torna in serie C dopo un campionato dominato in lungo e il largo dalla formazione di Carmine Parlato. La vittoria contro il Campodarsego permette ai gialloblu di tornare tra i professionisti con tre turni d’anticipo.

La sfida contro i patavini viene risolta dalle reti di Aliu e Belcastro: il centravanti aquilotto segna la 17esima rete stagionale con una meravigliosa rovesciata al 25′ su perfetto cross di Galazzini e, tre minuti più tardi, il raddoppio è servito con Belcastro, che diventa l’illusionista del pallone. Controllo, sterzata, colpo di tacco a mandare al bar tutta la difesa avversaria e diagonale chirurgico che batte imparabilmente il portiere patavino.

Prima dell’intervallo il Campodarsego accorcia le distanze con Sottovia, a segno da due passi e nella ripresa il Trento controlla le operazioni, trova anche il terzo gol con Aliu, annullato però per fuorigioco, e poi parte la festa. Meritatissima e attesissima.

Il tabellino.

TRENTO – CAMPODARSEGO 2-1

TRENTO (4-3-1-2): Ronco; Galazzini, Trainotti, Salviato, Tinazzi; Osuji (34’st Ronchi), Nunes (13’st Gatto), Caporali; Belcastro (27’st Borges); Pattarello (13’st Pilastro), Aliu.

A disposizione: Cazzaro, Rivi, Amadori, Santuari, Ferri Marini.

Allenatore: Carmine Parlato.

CAMPODARSEGO (4-3-1-2): Boscolo; Gentile, Leonarduzzi, Severgnini (24’st Annoni), Haveri; Zavan, Finazzi (34’st Akammadu), Busetto (30’st Callegaro); Trovade (46’st Tardivo); Sottovia, D’Apollonia.

A disposizione: Favaro, Boscolo Bisto, Santinon, Scapin, Buonaventura.

Allenatore: Luca Lugnan.

ARBITRO: Marangone di Udine (Pellegrino di Torino e Tuccillo di Pinerolo).

RETI: 25’pt Aliu (T), 28’pt Belcastro (T), 38’pt Sottovia (C).

NOTE: partita disputata a porte chiuse. Tempo soleggiato. Campo in buone condizioni. Ammoniti: Busetto (C), Nunes (T), Trainotti (T), Pilastro (T), Gentile (C), Leonarduzzi (C). Calci d’angolo 4 a 1 per il Trento. Recupero 1’ + 5’.