GARDA DOLOMITI SPA * “ NOTTE DI FIABA “: « AL VIA IL GRANDE EVENTO PER FAMIGLIE E BAMBINI IN PROGRAMMA DAL 26 AL 29 AGOSTO, PROTAGONISTA SARÀ “ IL GATTO CON GLI STIVALI ” »

Il Bastione di Riva del Garda ha ospitato stamane, lunedì 23 agosto, la conferenza stampa di presentazione di Notte di Fiaba, il grande evento per famiglie e bambini in programma dal 26 al 29 agosto. Anche quest’anno, le piazze di Riva saluteranno l’estate trasformandosi nel regno della fantasia e del divertimento, un magnifico palcoscenico dove si celebrano fiabe e personaggi famosi. Il protagonista sarà “Il gatto con gli stivali”, fiaba inizialmente prevista per l’edizione 2020 che fu poi trasformata, causa Covid, in una Notte di Fiaba in versione “remix” dedicata a tutti i personaggi delle stagioni passate.

La storia di Notte di Fiaba ha origini lontane che risalgono addirittura all’Ottocento, quando si celebravano le prime “feste” ogni qualvolta si annunciava il soggiorno di un personaggio in città. Una tradizione storica, mantenuta viva dal Comitato Manifestazioni Rivane che organizza puntualmente una rassegna suggestiva e divertente per tutti, con spettacoli teatrali, letture animate, giochi, mostre, concerti e molto altro ancora – quest’anno rigorosamente a numero chiuso e con green pass.

Per la maggior parte degli eventi sarà infatti previsto l’obbligo di prenotazione attraverso l’app gratuita “Notte di Fiaba” (clicca qui per scaricare l’app). Il Viaggio nella Fiaba, lo spettacolo teatrale che funge da filo conduttore all’intera manifestazione, è stato programmato per ospiti seduti e distanziati presso la Spiaggia degli Olivi e la vendita dei biglietti avviene online (clicca qui per acquistare i biglietti).

“Con un pizzico di follia e tanta passione il Comitato Manifestazioni Rivane ed i volontari anche quest’anno non si sono fermati e hanno messo in campo una serie di appuntamenti per trasmettere leggerezza ai locali e agli ospiti del territorio” ha commentato Laura Civettini, Presidente del Comitato Manifestazioni Rivane.

Anche per questa edizione, il Comitato ha evitato iniziative che potessero creare eccessivi assembramenti: dunque non ci sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico, che sarà sostituito da una nuova edizione di “Luminaria”, il progetto ideato dall’associazione Cieli Vibranti di Brescia. Il “festival di luci” prevede opere di light art, installazioni e videoproiezioni dinamiche che disegneranno paesaggi da favola nelle piazze e nelle vie principali del centro storico di Riva, sulle pareti della Rocca e sulla Torre Apponale, oltre al light-show sulla Centrale Idroelettrica e in Piazza delle Erbe, creando un itinerario che unisce fantasia e tecnologia.

“L’Apt Garda Dolomiti crede molto nel format di “Luminaria”, prototipo di un nuovo tipo di evento per il quale l’anno prossimo, se per Notte di Fiaba sarà possibile tornare a fare i tradizionali fuochi d’artificio, come si auspica, verrà trovata una nuova collocazione in un altro momento dell’anno – ha spiegato Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti S.p.A. – Ringrazio il Comitato Manifestazioni Rivane, gli sponsor che hanno continuato a crederci, e soprattutto i volontari che rendono possibile l’evento”.

“Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al Comitato Manifestazioni Rivane, ai volontari e agli sponsor, che nonostante i limiti imposti dalla pandemia sono comunque riusciti ad offrire a residenti e turisti questo evento, in sicurezza e nel rispetto dei protocolli, e ribadire il supporto del Comune alla manifestazione” ha aggiunto Silvia Betta, Vicesindaco di Riva del Garda.

Quanto alle opere realizzate dai partecipanti al concorso di illustrazione “Notte di Fiaba”, saranno oggetto di una suggestiva mostra allestita al MAG Museo Riva del Garda, che per l’occasione osserverà orario prolungato fino alle 22.00. La mostra presenterà l’esito finale di un progetto culturale di ampio respiro, che propone di raccontare la fiaba attraverso le immagini.