CENTROSANTACHIARA.IT * “STEREOLAB“: « IL GRUPPO TORNA IN ITALIA DOPO 21 ANNI DI ASSENZA, APPUNTAMENTO AL TEATRO SANBÀPOLIS – TRENTO 12/11 »

12.15 - sabato 05 novembre 2022

Al Teatro SanbàPolis arrivano gli STEREOLAB, gruppo iconico sperimentale franco-britannico. Il gruppo torna in Italia dopo ben 21 anni di assenza con un tour di quattro date che toccherà Milano, Roma, Avellino e Trento. Opening act con Julien Gasc.

Sabato 12 novembre 2022, ore 21, Teatro SanbàPolis (Trento)

Dopo ben 21 anni di assenza tornano in Italia gli STEREOLAB, gruppo iconico sperimentale franco-britannico, con un tour che prenderà il via dai Magazzini di Milano il 9 novembre, toccherà successivamente l’Orion Club di Roma e il Cine-Teatro Partenio di Avellino e farà infine tappa anche al Teatro SanbàPolis di Trento sabato 12 novembre.

Negli anni ’90 gli Stereolab hanno cavalcato la scena alternativa con una formula originale capace di unire l’art rock preso in prestito dai Velvet Underground e il kraut-rock, le melodie pop francesi degli anni Sessanta, i primi esperimenti con i moog e la new wave.

Arriveranno a Trento con un concerto che ripercorre l’intera carriera di Laetitia Sadier e Tim Gane, voce e chitarra fondatori dell’iconica band, e che si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’anno.

Un’occasione imperdibile per rivivere la decennale carriera degli Stereolab e per ascoltare dal vivo “Pulse of the Early Brain [Switched On Volume 5]”, quinto album facente parte della compilation “Switched on”, uscito lo scorso 2 settembre 2022.

A comporre l’album saranno alcune demo, versioni live e brani scritti nel passato e mai pubblicati tra i quali spicca “Robot Riot”, pezzo originariamente scritto per una scultura realizzata da Charles Long, un’artista con cui la band aveva collaborato nel progetto ‘Music For The Amorphous Body Study Center’ nel 1995.

L’album, composto da 21 tracce, è disponibile sia in digitale su tutti i DSP che in versione doppio cd e triplo vinile.

Sabato 12 novembre, insieme a Tim Gane e Laetitia Sadier, saliranno sul palco anche Andrew Ramsay (batteria), Joseph Watson (tastiere, vibrafono, voce) e Xavier Muñoz Guimera (basso, voce).

L’opening act del concerto di Trento (e dell’intero tour italiano) sarà affidato al cantante, cantautore e polistrumentista di Tolosa Julien Gasc, che dal 2009 collabora costantemente con la band londinese e con la cantante Laetitia Sadier, e che proporrà alcuni brani del suo nuovo lavoro discografico “Re Eff”.

Info e biglietti

Biglietti disponibili al costo di 25 euro, acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso la biglietteria del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara.