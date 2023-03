CENTROSANTACHIARA.IT * “PIERINO E IL LUPO” : « UNA FAVOLA SINFONICA PER BAMBINI, ALLO SPETTACOLO PARTECIPERÀ IL SINDACO IANESELLI (AL TEATRO SOCIALE IL 12/3 – 16.00) »

19.23 - giovedì 9 marzo 2023

Pomeriggio al Teatro Sociale dedicato ai più piccoli con “Pierino e il lupo” e l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Una favola sinfonica per bambini che per l’occasione vedrà anche la partecipazione straordinaria del sindaco di Trento, Franco Ianeselli. Domenica 12 marzo, ore 16, Teatro Sociale di Trento

La Stagione di Teatro Ragazzi, Anch’io a teatro con mamma e papà – programmata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara -, prosegue con un imperdibile appuntamento che andrà in scena al Teatro Sociale di Trento domenica 12 marzo (inizio alle ore 16), prodotto dalla Fondazione Haydn di Bolzano e Trento.

Un pomeriggio interamente dedicato al pubblico dei più piccoli, che per l’occasione potranno lasciarsi incantare dalle celebri note della fiaba musicale più famosa al mondo: “Pierino e il lupo”. Lo spettacolo, con traduzione e adattamento di Roberto Cavosi, vedrà la presenza dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, guidata dal maestro Concertatore Marco Mandolini, sulle musiche composte da Sergej Prokofiev.

Allo spettacolo parteciperà anche il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, che guiderà il pubblico dei bambini alla scoperta dei vari strumenti dell’orchestra e al racconto della storia di Pierino di fronte a un lupo che, in realtà, poi così malvagio non è.

Info biglietti

Biglietti per lo spettacolo al costo di 6 euro (ridotto a 4 euro per bambini dai 3 ai 14 anni e per i possessori dell’Euregio Family Pass) acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara.

