CENTROSANTACHIARA.IT *“ PIATTAFORMA SPETTACOLI IN TN-AA“: « UNA VETRINA PER SCOPRIRE SPETTACOLI E PROGETTI DELLE COMPAGNIE PROFESSIONALI, A BOLZANO (1-2/10) »

10.23 - venerdì 30 settembre 2022

Una vetrina di due giorni ad ingresso gratuito per scoprire spettacoli e progetti delle compagnie professionali della regione. Otto spettacoli e nove presentazioni dalle 10 alle 23 di sabato e domenica. Le matinée sono dedicate ai giovani spettatrici/tori.

Otto spettacoli di cui quattro dedicati a spettatrici/tori più giovani e nove presentazioni di progetti teatrali destinati a calcare presto le scene: con un weekend dedicato a una panoramica ad ampio raggio sulle compagnie attive in regione, si apre a Bolzano sabato 1 e domenica 2 ottobre l’iniziativa “Piattaforma per la Circuitazione dello spettacolo professionale in Trentino-Alto Adige”, nata dalla collaborazione tra Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento e Coordinamento Teatrale Trentino e sostenuta dalla Regione Trentino-Alto Adige. Due giorni di teatro gratuito cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La seconda tappa del Focus si svolgerà sabato 8 e domenica 9 al Teatro Sociale di Trento.

La Piattaforma regionale per la circuitazione dello spettacolo professionale dal vivo è nata per rilevare e mappare le compagnie professionali sul territorio attraverso le loro proposte artistiche. Le quasi 200 proposte pervenute in seguito al bando sono state oggetto di una selezione da parte di una commissione artistica che ha avuto l’arduo compito di valutare i numerosissimi progetti secondo i parametri di qualità artistica, curriculum artistico, fattibilità tecnica ed economica e originalità delle proposte.

Ora le compagnie, gli spettacoli e i progetti scelti sono pronti a presentarsi al pubblico e a intraprendere un tour regionale.

Il Focus bolzanino inizierà sabato mattina con due spettacoli dedicati al pubblico più giovane: alle 10.00 sul palco del Comunale di Bolzano assisteremo a “Gli Alberi Ballano. Storia di un taglialegna controvoglia”, uno spettacolo della compagnia Arditodesìo scritto e diretto da Andrea Brunello, interpretato da Giacomo Anderle e Giulio Federico Janni, ispirato al libro La vita segreta degli alberi di Peter Wohlleben. Alle 11.30 andrà in scena “Clownerentola” ideato e portato in scena dal collettivo teatrale Bottega Buffa Circovacanti: 50 minuti di puro teatro fisico interpretato da Laura Mirone in cui la parola si cancella per lasciare ampio respiro comunicativo ai soli gesti e al corpo.

A partire dalle 18.00 compagnie e artisti presenteranno i progetti in divenire in dialogo con il pubblico: Gianluca Iocolano per Theakos parlerà di “Vacche Magre”, testo che racconta di un confronto schietto e diretto tra un contadino della Val Passiria e un giovane emiliano giunto a Merano per lavorare con il nuovo podestà. L’attenzione per le nuove generazioni emerge anche nelle tre presentazioni di progetti teatrali: Bottega Buffa Circovacanti presenterà “L’amore delle tre melarance”, spettacolo che Luciano Gottardi ha tratto dall’opera di Carlo Gozzi, diretto da Veronica Risatti che lo interpreta assieme a Laura Mirone e Veronica Zurlo. Il collettivo Soma racconterà lo spettacolo “Cara”, adattamento teatrale del racconto lungo Sana di Desirée Carruba Toscano, interpretato da Sara Pantaleo e diretto da Gianluca Bazzoli. Il Collettivo Clochart presenterà “Befana”, scritto e diretto da Michele Comite e interpretato da Giulia Baldessari, Anna Scomparin e Sergio Sartori. Dedicato al pubblico più giovane, lo spettacolo affronta il tema della Solitudine.

E sarà sempre il Collettivo Clochart a concludere il primo giorno di focus, alle 20.30 portando in scena DOWN, diretto da Michele Comite e interpretato da Giorgia Benassi e Viviana Pacchin. Una storia di paura, ma anche di coraggio, un racconto di amore e di pazienza.

La domenica mattina è dedicata al Teatro Ragazzi e si aprirà alle 10.00 con uno spettacolo nato sulle note della composizione “Tierkreis” di Karlheinz Stockhausen e farà rivivere lo zodiaco, conducendo spettatrici/tori nel mondo dei miti astrali. Alle 11.30 sempre sul palco del Comunale di Bolzano un grande classico per bambine/i, Hänsel e Gretel, racconto del focolare e del folklore alpino riadattato e interpretato da Giacomo Anderle e Alessio Kogoj della compagnia I Teatri Soffiati.

Alle 18.00 nell’ambito dell’iniziativa “Raccontaci il tuo progetto”, Teatro La Ribalta – Kunst der Vielfalt presenterà “Impronte dell’anima” spettacolo scritto da Giovanni De Martis e Antonio Viganò, che affronta il tema dell’eliminazione da parte del Nazismo di 300.000 persone che non rientravano nei canoni della razza pura. Trento Spettacoli condurrà il pubblico in un viaggio nel sottosuolo con l’adattamento teatrale da parte di Davide Carnevali de “L’eterno marito” di Dostoevskij per la regia di Claudio Autelli. “La più grande tragedia dell’umanità” è il nuovo progetto di Jacopo Giacomoni per la compagnia Malmadur, mentre Mind the Step collettivo composto da Salvatore Cutrì e Francesco Ferrara presenterà lo spettacolo “Ha! Ha! La Schadenfreude è dolce come il miele”. “Qanon Revolution” – spettacolo scritto da Riccardo Tabilio per Evoè Teatro e interpretato da Emanuele Cerra – indaga la nascita del complottismo internazionale e sarà il quinto progetto a essere presentato il 2 ottobre.

Il focus bolzanino si concluderà con due appuntamenti serali: alle 20.30 Mind the Step presenterà “Fog”, spettacolo che indaga il rapporto che lega sesso e tecnologia. Finalista al Premio Scenario 2018, “Fog” è un’opera di nuova drammaturgia scritta da Francesco Ferrara, diretta da Salvatore Cutrì e interpretata da Chiara Celotto, Claudia D’Avanzo, Simone Mazzella, Manuel Severino. Alle 22.00 sul palco del Comunale di Bolzano salirà Lorenzo Maragoni, artista eclettico e versatile, eletto campione del mondo di poetry slam nel maggio 2022. Maragoni darà voce e corpo al suo spettacolo di poesia performativa intitolato significativamente “Stand up poetry”, 50 minuti di testi originali in equilibrio tra poesia performativa e tracce di stand up.