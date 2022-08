CENTROSANTACHIARA.IT * “ALL’ARMI ALL’ARMI!”: « A CASTEL BESENO (TN) RIVIVE LA VITA MILITARE DEL ’500, SABATO 6 E DOMENICA 7 AGOSTO »

15.33 - mercoledì 03 agosto 2022

L’appuntamento, nell’ambito della rassegna “dicastelincastello”, iniziativa del Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento e il Castello del Buonconsiglio, torna dopo lo stop nel 2020 e 2021 dovuto al Covid.

Seguendo il filo conduttore di una proposta che nel corso degli anni ha richiamato a Castel Beseno migliaia di spettatori di tutte le età, torneranno ad animare gli ampi spazi aperti dell’antica fortezza gruppi di rievocazione storica provenienti da tutta Europa.

Sabato 6 agosto, dalle 10.00 alle 23.00, e domenica 7 agosto dalle 10.00 alle 18.00, sarà ricostruita la vita castellana di un tempo, con guerrieri in arme e figuranti in costume impegnati a far rivivere gli anni in cui il castello fu protagonista di importanti vicende che hanno segnato la storia.

Tende e soldati, armi e stendardi, abbigliamento e attrezzature d’epoca riporteranno all’oggi la vita quotidiana del Cinquecento. Nel corso di due intense giornate, si alterneranno le esibizioni di Gruppi di rievocazione storica provenienti, oltre che dall’Italia, anche da Germania, Belgio e Olanda e la piazza grande del castello sarà teatro di combattimenti, esibizioni equestri, duelli, e assalti.

Saranno inoltre allestiti accampamenti con tende, cucine da campo, armerie e laboratori artigianali che consentiranno la rievocazione di veri e propri spaccati di vita militare e civile.

Il visitatore potrà interagire con soldati, cavalieri, vivandiere e artigiani che lo accompagneranno in un approfondito viaggio nella storia del castello.