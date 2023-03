CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * TEATRO SOCIALE: « PRESENTATO IL “CONCERTO DELLA FANFARA DEL 3° REGGIMENTO CARABINIERI “LOMBARDIA”, IN PROGRAMMA IL 6/4 »

21.32 - mercoledì 29 marzo 2023

///

In occasione dell’approssimarsi delle festività pasquali, giovedì 6 aprile, presso il Teatro Sociale di Trento, su iniziativa del Comando Provinciale Carabinieri di Trento, con la collaborazione del Comune di Trento e il pieno supporto del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” eseguirà un concerto a favore della cittadinanza trentina. L’inizio è previsto alle ore 17.30.

L’evento è stato illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa al Teatro Sociale di Trento, alla quale hanno preso parte il col. Matteo Ederle, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trento, il presidente del Centro Servizi Culturali S. Chiara, Sergio Divina, e il sindaco del Comune di Trento, Franco Ianeselli.

Il desiderio dell’Arma è quello di dare un proprio contributo alla esemplare regia con la quale gli enti locali trentini promuovono e garantiscono per tutto l’anno in questo fattivo territorio eventi e manifestazioni di ogni genere, in questo caso di interesse culturale nonché popolare.

L’evento sarà ovviamente gratuito, e al tempo stesso associato, per precisa volontà degli organizzatori, a finalità benefiche, atteso che all’ingresso, grazie alla presenza delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, vi sarà la possibilità di lasciare delle offerte il cui ricavato complessivo verrà interamente versato in favore delle popolazioni colpite dal recente sisma in Turchia e Siria.

La suggestiva cornice dello storico Teatro Sociale di Trento è stata scelta come naturale contesto dove poter far esibire questo particolare reparto dell’Arma che ha quasi due secoli, e che per l’occasione indosserà la Grande Uniforme Storica, seguendo un’accattivante scaletta di brani che spazieranno dalla musica classica a quella contemporanea (non tralasciando alcuni motivetti tipici del comparto militare), tra cui compositori e musicisti indimenticabili come Verdi, Strauss, Rossini, Morricone e Gershwin.

La serata sarà resa ancora più prestigiosa grazie alla partecipazione straordinaria del soprano Katarzyna Medlarska, che forte di un’ampia e variegata esperienza in Italia, tra cui l’inaugurazione della Stagione Lirica 2018 del Teatro Bellini di Catania alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e all’estero (Francoforte, Monaco, Montecarlo, Londra e Nowy Sacz), accompagnerà con la sua splendida voce alcuni brani del programma.

La Fanfara del 3° Reggimento “Lombardia”, gruppo bandistico conosciuto sia a livello nazionale sia per vari eventi internazionali già svolti, ha origine nel 1820 con l’arruolamento dei primi militari trombettieri in seguito denominati “Trombetti”. Nel 1862 alla Legione Carabinieri Lombardia sono assegnati i primi trombettieri a cavallo che, nel corso degli anni, andranno a costituire la relativa Fanfara. Nel 1946 assume la denominazione di “Fanfara del 3° Battaglione”, modificata poi nel 2014 nell’attuale. Nel corso dei secoli il termine “Fanfara” è rimasto legato al complesso bandistico e oggi utilizzato esclusivamente in ambito militare. Nonostante l’attuale organico sia in realtà quello di una banda minore, la Fanfara, oltre ai tradizionali compiti connessi con le parate e le cerimonie militari, svolge un’intensa attività concertistica, anche fuori dal territorio nazionale e affiancando spesso artisti di fama internazionale.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. I biglietti saranno disponibili presso la cassa del Teatro Sociale a partire dalle ore 16.00 del giorno stesso dello spettacolo.