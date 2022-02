CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA – TRENTO * PROSA – ABBONAMENTI “TEATRO SOCIALE“: « “ABO3“, PER S. VALENTINO UN’OFFERTA PER CHI È SENZA UN ‘LUI’ O UNA ‘LEI’ »

11:38 - 15/02/2022

ABO3: nel giorno di S. Valentino il Centro pensa al suo pubblico con un’offerta davvero eccezionale. Avete trascorso un S. Valentino da dimenticare? Magari in solitudine senza un ‘lui’ o una ‘lei’? Avete voglia di voltare subito pagina? Non temete: anche nel giorno dedicato agli innamorati il Centro Servizi Culturali S. Chiara ha pensato al proprio pubblico con un’offerta che sarà difficile non amare fin da subito.

Da ieri, lunedì 14 febbraio, è infatti possibile acquistare un nuovo Abbonamento per gli ultimi 3 spettacoli della Stagione di Prosa in programma al Teatro Sociale di Trento (Il Delitto di Via dell’Orsina, Eichmann. Dove inizia la notte, L’Attesa) ad un prezzo eccezionale!

Un’offerta davvero allettante che include 3 spettacoli che vedranno protagonisti grandi interpreti del palcoscenico italiano, alle prese con testi altrettanto importanti e prestigiosi. Si comincia con Il delitto di Via dell’Orsina (dal 17 al 20 marzo), pièce di Eugène Labiche, adattata e diretta da Andrée Ruth Shammah e interpretata dalla coppia Massimo Dapporto-Antonello Fassari.

A seguire, dal 31 marzo al 3 aprile, Eichmann. Dove inizia la notte, testo firmato da Stefano Massini e diretto da Mauro Avogadro. Sul palco salirà un’altra coppia di grandi attori: Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon. L’ultimo appuntamento incluso nell’offerta vedrà protagonista un altro duo di interpreti, questa volta interamente al femminile. Anna Foglietta e Paola Minaccioni saranno dirette da Michela Cescon ne L’attesa, opera dell’indimenticato autore veneto Remo Binosi (dal 21 al 24 aprile).

L’offerta è valida fino a domenica 20 marzo 2022.

Per saperne di più, basta recarsi presso la biglietteria del Teatro Auditorium (lun-sab, 10-13, 15-19), oppure chiamare il numero verde 800013952.

E magari il tuo Valentino o la tua Valentina li troverai proprio seduti accanto a te, a teatro!