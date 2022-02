CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA (TN) * “INDANZA.22“: « DOPPIO APPUNTAMENTO TRA NARRAZIONE E DANZA CON “RIVA E REPELE“ NEL SEGNO LILI ELBE (11-13 FEBBRAIO) »

11:02 - 8/02/2022

Ancora un doppio appuntamento articolato su Trento e Rovereto, ancora una proposta che vedrà protagonisti due eccellenze del balletto italiano. E’ quanto offre la nuova Stagione di inDanza.22, rassegna del Centro Servizi Culturali S. Chiara affidata alla direzione artistica di Renato Zanella.

Venerdì 11 (Auditorium Melotti di Rovereto) e domenica 13 febbraio (Teatro SanbàPolis di Trento), Simone Repele e Sasha Riva, giovani performer e fondatori della compagnia Riva&Repele, porteranno in Trentino la loro creazione dal titolo Lili Elbe Show: un balletto in un atto ispirato al romanzo “La Danese” (The Danish Girl), scritto nel 2000 da David Ebershoff e portato nel 2015 sul grande schermo (con notevole successo) dal regista Tom Hooper.

Lili Elbe Show è una incantevole e suggestiva creazione firmata da Sasha Riva e Simone Repele per cinque danzatori, riprodotta in chiave teatrale e accompagnata dalle musiche di J.S. Bach e Dan Haugard, capace di concentrare le immagini più significative della vicenda che ritrae due giovani sposi nella romantica Copenaghen di inizio ‘900: Einar Wegener, pittore paesaggista meglio conosciuto come Lili Elbe (negli anni divenuta icona dei diritti civili), e sua moglie Gerda, ritrattista e donna compassionevole che sostenne il marito nella ricerca e nell’affermazione della sua identità finale.

La scrittura coreografica di Riva&Repele è un viaggio di trasfigurazione e di metamorfosi che vuole esplorare il demone dell’insoddisfazione umana, il bisogno di accettazione che ognuno di noi pretende da sé stesso e quel senso di inadeguatezza che spesso prende il sopravvento.

«Lili Elbe Show è un bellissimo, appassionante racconto di danza a cinque sulla fluidità di genere – tema attualissimo – in cui Simone Repele è una sorta di espressiva ‘voce narrante’, che guida la scena; Sasha Riva impersona a meraviglia, con uno sguardo visionario e movimenti vorticosi, la sofferta trasfigurazione di Einar in Lili. – ha scritto Gilberto Mion su teatro.it – […] E’ una narrazione avvincente, quella proposta, coreografata da Riva&Repele con immaginifica fantasia – ed interpretata da tutti con emozionante trasporto – infondendovi un fortissimo pathos e molta poesia […]».

Sul palco, insieme a Sasha Riva e Simone Repele, salirà anche Silvia Azzoni (qui impegnata nel ruolo di Gerda), una tra le più ammirate ballerine del panorama internazionale e dal 2001 étoile dell’Hamburg Ballet con un repertorio che include ruoli da protagonista nei balletti ideati dal coreografo statunitense John Neumeier, con Christine Ceconello e Jamal Callender.

Lili Elbe Show è una coproduzione Riva & Repele, Daniele Cipriani Entertainment e Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano.

Riva&Repele

Riva&Repele è una compagnia di danza fondata nel 2020 da Simone Repele e Sasha Riva, giovani performer che nel corso della loro carriera come danzatori hanno avuto l’occasione di avvicinarsi a molti stili diversi, scoprendo infine un forte bisogno di esprimere la rispettiva creatività.

La loro abilità come ballerini, unita al desiderio di creare, ha dato quindi a Simone e Sasha l’idea di collaborare insieme per trovare un linguaggio più ricco, che combinasse i loro pensieri con loro abilità artistica.

I lavori coreografici di Sasha e Simone trovano la loro origine da un forte lato narrativo, sensibile e poetico. Le immagini teatrali o le proiezioni stilizzate sono legate da un vocabolario neoclassico, da una forte gestualità e da un fine tocco folkloristico.

Prossimi appuntamenti

Il febbraio con inDanza.22 proseguirà con un grande evento capace di mescolare la danza con la magia che l’arte circense sa regalare. Martedì 22 febbraio, infatti, al Teatro Comunale di Bolzano sono attesi i Machine de Cirque con il loro travolgente “Machine de Cirque Show”: uno spettacolo energico e audace, tra danza, circo, comicità e poesia. E sempre a Bolzano, al Teatro Comunale, martedì 29 marzo andrà in scena un intramontabile classico come la “Carmen” nella versione di Amedeo Amodio – e tratto dal racconto di Prosper Merimée – portato sul palco dalla Daniele Cipriani Entertainment.

