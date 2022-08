CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA (TN) * “DICASTELINCASTELLO”: « L’ARTE DELLA FALCONERIA A CASTEL STENICO PER QUATTRO FINE SETTIMANA DI AGOSTO (6 -7 / 13-14 / 20-21 / 27-28) ”

09.15 - venerdì 05 agosto 2022

L’arte della falconeria a CASTEL STENICO. Da sabato 6 agosto quattro fine settimana della rassegna “Dicastelincastello”, curata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara in collaborazione con il Servizio Attività Culturali della Provincia autonoma di Trento e il Castello del Buonconsiglio, dedicati all’arte della caccia con il falco a CASTEL STENICO.

La falconeria è l’arte della caccia con il falco, le origini sono molto antiche e le prime testimonianze provengono da un’area dell’Asia Centrale compresa tra Cina e Mongolia. Da qui si è poi diffusa verso l’Europa e verso l’Asia minore.

Per quanto riguarda l’Italia, la Falconeria è giunta sia dalla Sicilia per mano degli arabi e normanni, sia dalla Germania. Il massimo esponente della Falconeria italiana è stato Federico II imperatore del Sacro Romano Impero. Nel Medioevo e nel Rinascimento la falconeria non era prerogativa solo dei signori e delle dame, ma comincia ad essere praticata anche da vescovi ed abati. La caccia rappresentava una delle attività predilette anche dagli ospiti che frequentavano la residenza estiva dei principi vescovi trentini.

A questo tema saranno ispirati i fine settimana del 6 e 7, 13 e 14, 20 e 21, 27 e 28 agosto 2022 che vedranno a Castel Stenico le esibizioni di falconieri e dimostrazioni di addestramento dei volatili.

Nel corso della giornata saranno proposte tre esibizioni, alle ore 12.00, alle ore 14.00 e alle ore 16.00, in cui i visitatori saranno aiutati a conoscere i rapaci presenti nel nostro territorio, purtroppo a rischio di estinzione a causa della minaccia continua dell’uomo e dell’ambiente.

Le esibizioni saranno gratuite previo acquisto del biglietto di ingresso al museo.

