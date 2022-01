CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA (TN) * CINEMART: « ALL’AUDITORIUM MELOTTI DI ROVERETO “RE GRANCHIO”, L’ESORDIO ALLA REGIA DI ALESSIO RIGO DE RIGHI E MATTEO ZOPPIS » (25/1 ORE 21.00)

16:10 - 21/01/2022

Cinemart prosegue con “Re Granchio”, esordio alla regia di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis. Martedì 25 gennaio, ore 21, Auditorium Melotti di Rovereto.

Terzo appuntamento del 2022 con Cinemart, la rassegna del Centro Servizi Culturali S. Chiara dedicata alla settima arte, realizzata in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto. Martedì 25 gennaio, alle ore 21, l’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto ospiterà “Re Granchio”, pellicola del 2021 diretta da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis (al loro esordio alla regia), con Gabriele Silli, Maria Alexandra Lungu, Jorge Prado, Dario Levy, Mariano Arce.

Luciano è il figlio del medico locale di un borgo della Tuscia tardo ottocentesca: un’anima persa, un ubriacone che si trascina attraverso il villaggio e le campagne con grande scandalo per la comunità. Ma Luciano guarda in alto, e ama una contadina promessa ad un principe: lo stesso che taglieggia la comunità, e contro cui Luciano intende ribellarsi in nome di una giustizia di principio. Le cose non andranno come crede, e l’uomo si troverà a vagare dall’altra parte del mondo in cerca di un tesoro leggendario inseguito da molti, convinti che l’oro nascosto cambierà la loro vita. Quella vita in cui le cose importanti invece, a ben guardare, sono altre.

La proposta di Cinemart tornerà martedì 1 febbraio con Atlantide film diretto da uno dei più interessanti artisti italiani: Yuri Ancarani.

Info e biglietti

Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro acquistabile su www.centrosantachiara.it, con una riduzione a 3 euro per i possessori della tessera del Cineforum.

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, art. 5 e art. 6, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

