CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * “ INDANZA.22: « LA COMPAGNIA FONDATA DA VINCENT DUBÉ ARRIVA A BOLZANO CON L’OMONIMO “MACHINE DE CIRQUE”, IL 22 FEBBRAIO ORE 20.30 »

17.26 - venerdì 18 febbraio 2022

Danza, circo, comicità e poesia. Questi gli ingredienti principali del nuovo appuntamento con inDanza.22, la rassegna di danza del Centro Servizi Culturali S. Chiara, affidata alla direzione artistica del m° Renato Zanella, che martedì 22 febbraio (ore 20.30) farà tappa a Bolzano con i Machine de Cirque e la loro incredibile arte circense, per uno spettacolo in cui acrobazie, danza, sorprese e tanto divertimento si fondono in maniera straordinaria.

La compagnia fondata nel 2013 dall’artista circense Vincent Dubé salirà sul palco del Teatro Comunale con l’omonimo spettacolo, “Machine de Cirque”, creato nel 2015 e capace in brevissimo tempo di riscuotere un tripudio di entusiasmo, sia da parte del pubblico che della critica. Basti pensare che i Machine de Cirque hanno fin qui effettuato oltre 600 repliche, toccando Stati Uniti, Giappone e moltissimi Paesi europei. Uno spettacolo di grande successo, pronto ora ad incantare anche il pubblico bolzanino.

Sul palco gli spettatori si troveranno di fronte cinque uomini, i soli cinque individui rimasti sulla Terra dopo essere sopravvissuti all’Apocalisse. Cinque uomini, peraltro particolarmente inclini a infilarsi in situazioni pericolose, il cui scopo è uno solo: trovare altri superstiti e lottare per salvarsi. Ad aiutarli in questo difficile compito ci sarà una macchina piuttosto incredibile, pronta a guidarli in divertenti avventure.

“Machine de Cirque” è un viaggio tra risate e stupore, in compagnia di cinque personaggi bizzarri, a tratti nostalgici ma sempre particolarmente comici, che con le loro avventure sapranno sorprendere maneggiando in modo insolito e sapiente vari oggetti di scena tra cui la bascula, le clave da giocoliere, una batteria e perfino degli asciugamani.

Definito dal The Boston Globe come «un’esibizione ispirata dall’acrobazia e da una brillante commedia», “Machine de Cirque” è uno spettacolo leggero, sorprendente, energico, audace e intessuto di poesia, in cui questi straordinari artisti/acrobati non esiteranno ad offrire anima e corpo in nome del loro unico obiettivo sul palco: divertire e commuovere lo spettatore.

La compagnia

Machine de Cirque è stata fondata nel 2013 su iniziativa di Vincent Dubé, artista circense da oltre 20 anni, ora direttore artistico e CEO della compagnia.

Gli artisti circensi Raphael Dubé, Yohann Trepanier, Ugo Dario e Maxim Laurin, così come il polistrumentista Frédéric Lebrasseur, sono i suoi co-fondatori e nel 2015 hanno unito le forze con Vincent per creare il loro spettacolo omonimo intitolato “Machine de Cirque”, una creazione che ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica.

Nel 2018 la compagnia ha lanciato lo spettacolo “Truck Stop: The Great Journey” con un tour inaugurale di oltre 14.000 km, mentre nel 2019 ha debuttato con la terza creazione: “La Galerie”.

I loro lavori si basano sui tre pilastri della firma artistica della compagnia: ingegnosità, musica dal vivo performativa e teatrale e ovviamente il circo. Con sede a Quebec City, la “mission” della compagnia è quella di riunire i vari attori dell’arte e della tecnologia con il circo in ogni singola creazione, concentrandosi sull’eccellenza produttiva e lo sviluppo del proprio team.

Prossimi appuntamenti

La Stagione di inDanza.22 rimarrà a Bolzano anche per il successivo appuntamento in calendario. Al Teatro Comunale, martedì 29 marzo, andrà in scena un intramontabile classico come la “Carmen” nella versione di Amedeo Amodio – e tratto dal racconto di Prosper Merimée – portato sul palco dalla Daniele Cipriani Entertainment. A seguire, inDanza.22 tornerà martedì 5 aprile con l’arte circense prestata alla danza della Gandini Juggling. La compagnia britannica fondata da Sean Gandini sarà al Teatro Sociale di Trento con “LIFE. A love letter to Merce Cunningham”, un omaggio che Sean Gandini ha voluto rivolgere all’indimenticato danzatore e coreografo statunitense.

Per quanto riguarda febbraio, infine, lunedì 28 il Circuito inDanza del Trentino Alto Adige toccherà la piazza di Riva del Garda con “My Inner Space”, spettacolo portato sul palco dal Balletto Teatro di Torino: una creazione coreografica su musiche di Julia Kent, eseguite live dalla stessa violoncellista e compositrice canadese.

Biglietti e modalità di ingresso

Biglietti acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Bolzano (mar-ven, 11-14, 17-19; sab, 11-14), e online su www.ticket.bz.it

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, art. 5 e art. 6, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.