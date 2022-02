CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * “CINEMART“: « LA RASSEGNA PRENDERÀ IL VIA MARTEDÌ L’8 MARZO CON ANNETTE, FILM DEL 2021 CON ADAM DRIVER E MARION COTILLARD »

14.29 - lunedì 28 febbraio 2022

Al via martedì 8 marzo la terza parte della rassegna Cinemart del Centro S. Chiara. Il calendario, curato in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto, propone otto appuntamenti tra marzo e aprile.

Primo appuntamento con Annette, pellicola di genere drammatico-musicale, firmata dal regista francese Léos Carax.

Al via martedì 8 marzo la terza parte della rassegna Cinemart del Centro Servizi Culturali S. Chiara. Il ciclo di appuntamenti dedicato alla settima arte, curato in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto, torna con una nuova programmazione che dall’8 marzo al 26 aprile mette in calendario otto proiezioni (tutte di martedì) all’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto.

La rassegna prenderà il via martedì 8 marzo (alle ore 21) con Annette, film del 2021 con Adam Driver e Marion Cotillard. Il film racconta la storia di una coppia, un cabarettista comico e una cantante d’opera. I due si sono incontrati e innamorati a Los Angeles, e da quel momento non si sono più lasciati, fino alla decisione di volere un bambino. Ed è così che è nata la loro prima figlia, Annette, ma i due genitori ignorano che la bambina possiede un dono speciale.

La proposta di Cinemart proseguirà a marzo con altre tre pellicole, tutte in versione originale sottotitolata: il 15 verrà proiettato True mothers della regista giapponese Kawase Naomi, il 22 toccherà a Collective di Alexander Nanau, mentre il 29 sarà il turno di Ultima notte a Soho di Edgar Wright. Quattro le proiezioni che scandiranno il calendario di aprile, che si aprirà martedì 5 con Tiepide acque di primavera di Xiaogang Gu (in versione originale sottotitolata), per poi proseguire il 12 con il film vincitore dell’Orso d’Oro alla 71esima edizione del Festival di Berlino, Sesso sfortunato o follie porno di Radu Jude (film vietato ai minori di 18 anni e proposto in versione originale sottotitolata), e il 19 con Due, film francese diretto dall’italiano Filippo Meneghetti, concludendosi infine martedì 26 con Sarura, film documentario ambientato in Palestina diretto dall’italiano Nicola Zambelli.

Info e biglietti

Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro acquistabile su www.centrosantachiara.it, con una riduzione a 3 euro per i possessori della tessera del Cineforum.

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, art. 5 e art. 6, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it