CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * « ARRIVA LA COMICITÀ DI LOREDANA CONT CON “TE’N CONTO UNA ANZI DOE”, AL TEATRO SOCIALE (6/12 ORE 20.30) »

10.25 - giovedì 01 dicembre 2022

Te’n conto una…anzi doe, al Teatro Sociale arriva la travolgente comicità di Loredana Cont. L’autrice, attrice e comica trentina sarà protagonista con la rivisitazione di un suo storico monologo di grande successo.

Martedì 6 dicembre, ore 20.30, Teatro Sociale di Trento

In occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie, il Centro Servizi Culturali S. Chiara è pronto a regalare al pubblico un ricco programma all’insegna della comicità, della musica, dell’arte circense e del grande intrattenimento.

Il compito di inaugurare questa serie di Eventi Speciali spetterà ad un volto particolarmente noto e amato dal pubblico trentino e non solo: Loredana Cont.

L’attrice, autrice e comica trentina salirà sul palco del Teatro Sociale di Trento martedì 6 dicembre (alle ore 20.30) con una rivisitazione di Te’n conto una…anzi doe, per regalare ai presenti una serata di grande comicità, tutta da ridere!

Ideato e interpretato dalla stessa Loredana Cont, Te’n conto una…anzi doe è un monologo di grande successo che ha debuttato nel 2005. A distanza di diciassette anni, l’autrice trentina ha deciso di riportarlo in scena, adeguandolo alla società e ai tempi che in questi anni sono decisamente cambiati. Lo spettacolo è stato inoltre arricchito con l’inserimento di parti nuove e proporrà ironiche riflessioni sul nostro modo di vivere, sulle nostre ansie, sul matrimonio (e su ciò che ne consegue!), e su molto altro ancora.

«Te’n conto una…anzi doe è un salto a ritroso nel tempo per poter parlare dell’infanzia di chi è stato bambino negli anni ’60 e dintorni – osserva Loredana Cont – un’infanzia condita con olio di fegato di merluzzo che, solo a nominarlo, fa storcere ancora la bocca».

Quello in programma martedì 6 dicembre sul palco del Teatro Sociale rappresenta un’occasione imperdibile per ridere di noi stessi sul filo dei ricordi e sull’attualità, cercando di trovare alcuni buoni motivi per essere ottimisti verso il futuro. Il tutto, ovviamente, in compagnia della irresistibile comicità di Loredana Cont.

Info e prenotazione

Biglietti acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara.

Prossimi appuntamenti

Il Teatro Sociale sarà nuovamente protagonista giovedì 8 dicembre con Una notte a teatro, un viaggio musicale in compagnia del Corpo Musicale “Città di Trento” e del coro del Liceo “A. Rosmini” di Trento, attraverso i diversi generi che caratterizzano il mondo delle rappresentazioni teatrali.