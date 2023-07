MUSE – TRENTO * “VITA ARTIFICIALE“: « LE ULTIME FRONTIERE DELLA BIOLOGIA SINTETICA, CON MARTIN MICHAEL HANCZYC E ALAN DORIN (13/7) »

18.01 - martedì 11 luglio 2023

Vita Artificiale. Ridisegnare la biologia per le applicazioni nelle scienze della vita . Giovedì 13 luglio 2023, ore 20.30.

MUSE – Museo delle Scienze, Trento. Ingresso libero con prenotazione su Ticketlandia. Evento conclusivo del progetto europeo. ACDC – Artificial Cells with distributed cores.

Come si costruiscono cellule artificiali? Quali sono i potenziali rischi e benefici degli sviluppi della biologia sintetica e quali i confini tra naturale e artificiale? Giovedì 13 luglio alle 20.30 il MUSE – Museo delle Scienze propone “Vita Artificiale. Ridisegnare la biologia per le applicazioni della vita”, un incontro a più a voci sulle ultime frontiere della biologia sintetica e della vita artificiale. Gli ospiti del talk sono due dei massimi esperti del settore: Martin Michael Hanczyc, coordinatore del progetto europeo ACDC e referente del laboratorio di Biologia Artificiale dell’Università di Trento, e Alan Dorin, professore Information Technology presso la Monash University in Australia. A moderare l’incontro la giornalista Cristina Kiran Piotti di WIRED Italia.

La biologia sintetica e la vita artificiale sono due campi di ricerca correlati che prevedono la creazione e la manipolazione di organismi viventi o di loro componenti. Combinano i principi dell’ingegneria, della biologia e dell’informatica per progettare e costruire nuove parti, dispositivi e sistemi biologici che non esistono in natura. Uno scenario che ci pone di fronte a interrogativi, anche di natura etica, e nuove sfide.

L’evento al MUSE rappresenta l’occasione per conoscere le ultime ricerche all’avanguardia nel settore e comprendere il loro impatto potenziale sulla società e sul futuro della scienza. Martin Hanczyc (Università di Trento) presenterà i risultati raggiunti dal progetto scientifico di ricerca ACDC verso la costruzione di cellule artificiali, mentre Alan Dorin (Università di Monash, Australi) condividerà la sua prospettiva di professore di Information Technology, portando nuovi contributi e punti di vista su forme di intelligenza artificiale e sulle ricerche a cavallo tra ecologia e computer science.

I due relatori condivideranno le ultime scoperte nel design e nell’assemblaggio di organismi sintetici, l’ingegneria dei sistemi viventi e l’interazione tra la biologia e la tecnologia.

A moderare l’incontro, la giornalista Cristina Piotti di WIRED Italia. Gli interventi in inglese prevedono la traduzione simultanea.

L’evento è gratuito con prenotazione su Ticketlandia.

Il progetto europeo ACDC – Artificial Cells with Distributed Cores

Il progetto si affida alla conoscenza acquisita sui meccanismi biochimici che avvengono nelle cellule dei sistemi viventi, per progredire nello sviluppo (design, costruzione e programmazione) di sistemi chimici sintetici responsivi, cioè capaci di adattarsi per assolvere a varie funzioni on demand.

Il progetto è stato avviato a gennaio 2019 e terminerà a luglio 2023. Gli enti partner sono università europee (Università di Trento, Università di Cardiff, Università di Scienze Applicate di Zurigo), società biotech (Explora Biotech e Elvesys Microfluidics Innovation Center) e il MUSE di Trento.

Il progetto è finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea.