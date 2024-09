VIDEOINTERVISTA “OPINIONE” A DEBORAH CONT, PRESIDENTE “FONDAZIONE CASSA RURALE TRENTO”: «FOCUS SU, NUOVI FORMAT – DIMENSIONE REGIONALE – MONITORAGGIO SOSTEGNI»

07.12 - giovedì 19 settembre 2024

Domande di Luca Franceschi

1) QUALI I NUOVI FORMAT?

Presidente Cont, la Fondazione Cassa di Trento dal 2008 investe nello sviluppo della comunità: dopo 16 anni come cambieranno i format di sostegno al territorio?

2) GUIDARE O ASSECONDARE GLI EVENTI?

Dottoressa, in tutta Italia le fondazioni bancarie cercano di orientare le condizioni “morali e culturali” locali (come si legge nello Statuto). Oggi quanto è possibile pre-vedere e governare i cambiamenti?

3) OLTRE L’ISTRUZIONE E SOLIDARIETÀ

Presidente, fino a che punto il denaro può aiutare a formare istruzione e a generare solidarietà; quanto valgono i bonifici in una terra ricca come il Trentino e quanto è utile creare cambiamento in un contesto sociale che sta degradando?

4) FONDAZIONE PER TRENTINO E ALTO ADIGE

Ora la Fondazione che presiede è incastonata in un istituto bancario presente con 61 sportelli sia in Trentino che in Alto Adige: cambierete tra poco non solo il logo, ma anche la “vision” con ricadute anche nel Sud Tirolo italiano. Quali saranno le scelte per chi lì parla il tedesco?

5) MONITORARE LE RICADUTE

Presidente Cont, come potete calcolare le reali ricadute economiche, sociali e culturali dei vostri investimenti e bandi? C’è una diretta relazione su quanto date e quanto ritorna alla comunità?

IL CDA Consiglio di Amministrazione

Presidente – Debora Cont

Vice Presidente – Maurizio Bottura

Consiglieri – Lorenzo Endrighi / Gabriella Spagnolli / Carlo Togni

Organo di revisione / Revisore unico – Fabio Scudiero

