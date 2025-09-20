VIDEOINTERVISTA “OPINIONE” A COMMISSARIO GOVERNO TRENTO, ISABELLA FUSIELLO * SICUREZZA, «FOCUS SU, ESERCITÒ IN CITTÀ – OLIMPIADI – MONITORAGGIO FARMACIE / AGGRESSIONI PERSONALE SANITÀ / SPACCATE NOTTURNE»

1) ESERCITO IN CITTÀ A TRENTO
Commissario Fusiello, recentemente il Comitato Sicurezza che lei presiede ha dato il “via libera”
Screenshotper attivare un’interlocuzione con il Ministero dell’Interno circa la presenza dei militari dell’Esercito italiano nelle vie del capoluogo: quale sarà l’iter tecnico e quale la presenza delle divise nelle vie cittadine?
2) OLIMPIADI 2026
Dottoressa, riguardo le Olimpiadi invernali come prevedete di assicurare il controllo del territorio, anche per scongiurare potenziali attentati terroristici in questo momento storico di attacchi e rivendicazioni internazionali?
3) MONITORAGGIO FARMACIE
Un nuovo elemento di controllo e di sicurezza è rappresentato dal recente piano di promozione della video-sorveglianza delle farmacie in provincia di Trento: come verrà organizzato -tecnicamente- questo innovativo progetto anti-rapine?
4) AGGRESSIONI PERSONALE SANITÀ
Commissario, anche in Trentino recentemente sono aumentati i casi di violenza nei confronti di medici ed infermieri all’interno delle strutture sanitarie. Come pensa di potere potenziare la tutela nei confronti dei professionisti che lavorano al Pronto soccorso e nei reparti?
5) SPACCATE NOTTURNE
I fenomeni di “spaccate” notturne alle vetrine degli esercizi commerciali (in varie località del Trentino) rappresentano forte preoccupazione per chi gestisce le attività fronte strada. Ad oggi, come è organizzato il piano di prevenzione dei furti nei locali esposti al pubblico nelle vie cittadine?