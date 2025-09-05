VIDEOINTERVISTA AD OLGA CAPPELLARI – DIRIGENTE SINDACALE UIL TRENTINO * ISTRUZIONE: «FOCUS SU, ATTIVITÀ ATA – AE / FORMAZIONE / CARRIERA»

07.07 - venerdì 5 settembre 2025
OLGA CAPPELLARI
Dirigente sindacale “Personale Ata – Ae”
1) ATTIVITÀ ATA – AE
Dottoressa Cappellari, il primo settembre lascia ancora aperte alcune tematiche: a suo avviso, su quali criticità bisognerebbe intervenire per agevolare il lavoro del personale Ata ed Ae?
2) FORMAZIONE
Riguardo il tema della formazione professionale, quali elementi reputa debbano trovare maggiore attenzione per il potenziamento?
3) CARRIERA
Dirigente Cappellari, Uil Scuola Trentino come valuta il piano di “ricostruzione carriera”: può illustrare i livelli raggiunti riguardo le progressioni orizzontali e l’armonizzazione economico/giuridica?
