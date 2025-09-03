Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

VIDEOINTERVISTA AD ANNUSCKA BRUGNARA – DIRIGENTE SINDACALE UIL SCUOLA TRENTINO * ISTRUZIONE: «FOCUS SU, ANNO SCOLASTICO, INSEGNANTI DI SOSTEGNO, CARENZA DOCENTI»

07.07 - mercoledì 3 settembre 2025

 

Annuscka Brugnara

Dirigente sindacale Uil Scuola Trento – Scuola primaria

 

1) ANNO SCOLASTICO

Dottoressa Brugnara, il primo settembre è cominciato l’anno scolastico: quali criticità avete riscontrato?

 

2) INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Lei è insegnante di sostegno, pertanto ha acquisito esperienza concreta direttamente nelle aule: vi è in questi giorni un “allarme” concreto circa la carenza di docenti, ma sarà un problema strutturale?

 

3) LE PROPOSTE

Sempre riguardo il tema della carenza di docenti circa l’àmbito sostegno, quali sono le proposte di Uil Scuola?

 

 

 

