Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
*** PREMIUM *** · CONTENUTO SPONSORIZZATO TN-AA

VIDEOINTERVISTA A MONICA MOTTER – DIRIGENTE SINDACALE UIL TRENTINO * SCUOLA SECONDARIA: «FOCUS SU, ANNO SCOLASTICO / BENESSERE STUDENTI / FORMAZIONE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
07.07 - giovedì 4 settembre 2025

 

MONICA MOTTER

Dirigente sindacale “Scuola Secondaria”

 

1) INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO

Dottoressa Motter, il primo settembre è dietro l’angolo… Possiamo affermare che tutto sia pronto per il nuovo anno scolastico?

 

2) BENESSERE

Uno dei temi cari all’assessore Pat all’Istruzione è il “benessere a scuola”: le misure suggerite -a suo avviso- sono sufficienti per un effettivo benessere?

 

3) FORMAZIONE

Dirigente Motter, circa la formazione e l’aggiornamento della professione per gli insegnanti, Uil Scuola come giudica lo stato di avanzamento?

 

 

Chi Siamo

Categoria news:
*** PREMIUM *** · CONTENUTO SPONSORIZZATO TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.