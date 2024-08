UIL SCUOLA TRENTINO * ISTRUZIONE E PAT: VIDEOINTERVISTA AL SEGRETARIO DI FIORE: «FOCUS SU PRECARIATO – DENATALITÀ – RUOLO INSEGNANTI»

14.19 - venerdì 30 agosto 2024

1) Precariato

Nella scuola mandare in pensione il precariato è sinonimo di tutela della continuità didattica. Leggiamo che continuano ad essere numerosissimi i contratti a tempo determinato che vengono assegnati per coprire le cattedre vacanti e quelle comunque disponibili. Cosa si dovrebbe fare secondo Uil Scuola?

2) Calo iscrizioni (denatalità) e risparmi sulla Scuola

La Provincia ha evidenziato da tempo il tema della denatalità ovvero del calo delle iscrizioni a scuola, stimando, nel contempo il risparmio economico che ne deriverebbe. E nel contempo si continua a parlare di “classi pollaio”. Non le sembra un’incongruenza?

3) Essere insegnanti: una professione che non ha più fascino?

Da tempo, ed è sotto gli occhi di tutti, la professione docente non è più attrattiva. A più voci, a partire da quella dell’Assessore provinciale competente, è necessario pensare ad azioni che valorizzino il lavoro dell’insegnante. Bisesti e Sbardella avevano pensato ad una riforma delle carriere: disegno che è stato osteggiato dal Sindacato. Come agire?