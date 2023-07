UDC – TN/AA * REPLICA A DELLAI: « LE SCELTE DELL’EX LICEALE FATTE TRA IL 2003 E 2008 FURONO DELETERIE E FALLIMENTARI PER LA NOSTRA AUTONOMIA »

09.02 - lunedì 10 luglio 2023

Scrivo in riferimento all’articolo pubblicato oggi (lunedì 10/7) sul quotidiano “l’Adige” in prima pagina e con ripresa interna in “Cronaca di Trento” a pagina 13 con il titolo ““Sindaci reclutati per conservare il potere”. (Sotto i ritagli digitali – Ndr Opinione).

“Quando il bue dà del cornuto all’asino”… Certo nessuno si attende dall’ex liceale un “discorso sul metodo”, ma certo le scelte fatte tra il 2003 ed il 2008 più che mitiche furono deleterie per l’impianto della nostra autonomia regionale e fallimentari per quanto ad oggi si misura sulla parte infrastrutturale. In ogni caso il “fare l’eco” quasi in tempo reale alla riflessione che solo ieri (link Opinione) qui abbiamo posto sui segnali netti che già si colgono sul voto di fine ottobre e sul fatto che nella scelta tra il votare antichi disertori o invece chi porta la bandiera, sia preferibile la seconda opzione, segnala un certo nervosismo.

Roberto Dal Rí

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

