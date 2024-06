STATI UNITI D’EUROPA * EUROPEE: CONZATTI: «A TRENTO L’ON. FARAONE ED IN COLLEGAMENTO IL SINDACO BENDINELLI, PIAZZA DUOMO 3/6 ORE 19.00» (DIRETTA VIDEO STREAMING E VIDEOINTERVISTA)

19.00 - lunedì 3 giugno 2024

Videointervista all'onorevole Davide Faraone.

Videointervista all’onorevole Davide Faraone.

Le differene tra gli slogan della Lega di Vannacci dal progetto politico Stati Uniti D’Europa?

“Un appuntamento quello del 3 giugno nel quale verrà condiviso il progetto degli Stati Uniti d’Europa, un progetto che ha avuto il coraggio di parlare realmente e concretamente di Europa, del suo futuro e delle sfide che come comunità ci troveremo ad affrontare, sfide sempre più complesse che necessitano di una risposta comune ed efficace” – afferma Donatella Conzatti, Presidente Regionale di Italia Viva Trentino – Alto Adige.

“L’8 e il 9 giugno abbiamo il dovere di recarci alle urne e di scegliere un’idea chiara di Europa, di fare la nostra parte, portando avanti quel sogno europeo caro ai Padri fondatori e ancor più caro a noi, figli sognatori. Un’Europa forte, coesa, con una difesa comune, con l’elezione diretta del Presidente della Commissione, con investimenti sanitari ed economici, con una politica migratoria che non sia soltanto propaganda” – continua Conzatti.

“Per questo e per molto altro vi aspettiamo a Trento lunedì 3 giugno con la ‘Maratona di idee per gli Stati Uniti d’Europa’ insieme a l’On. Davide Faraone, Capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, al Sindaco Davide Bendinelli, candidato per gli Stati Uniti d’Europa, a Fabio Pipinato, Presidente Italia Viva Trentino, a Rita Zambanini, Presidente Italia Viva Trento e a Leonardo Comper, Presidente di Italia Viva Rovereto ” – conclude Donatella Conzatti.

L’appuntamento è a Trento presso il Bar Caffè Portici in Piazza Duomo 40, alle ore 19.00.