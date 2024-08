SOCIETÀ SYNTHESIS SRL * BILANCIO ESERCIZIO AL 31.12.2023: «LA VALUTAZIONE TECNICA DELLA DOTTORESSA CRISTINA FLAIM, COMMERCIALISTA E REVISORE CONTI A MILANO»

13.04 - venerdì 2 agosto 2024

Gentile direttore Franceschi,

come da sua cortese richiesta ho analizzato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2023 della società Synthesis srl. Sotto in allegato il Pdf.

Dottoressa Cristina Flaim

Commercialista e Revisore legale – Milano

(Nota Opinione: a fondo pagina il Curriculum)

///

Premesse e assunzioni

L’analisi si basa esclusivamente sui dati rappresentati nel bilancio e nella nota integrativa e non possono essere considerati esaustivi e completi ai fini di una revisione del documento.

Le osservazioni di seguito riportate sono la pura analisi quantitativa e non vogliono esprimere alcun giudizio sulla gestione.

Giudizio di sintesi

1. La società ha un patrimonio netto negativo. Rischio di continuità aziendale. Ricapitalizzazione-trasformazione-scioglimento

La società è una neo-costituita nel 2022 con capitale sociale pari a 10 mila euro. Nel 2022 ha registrato una perdita di circa 304 mila euro che è stata riportata a nuovo sfruttando la prescrizione normativa ex art.6 DL 23/2020. Pertanto, anche se il PN al 31.12.22 risulti negativo, la società non è da considerarsi sciolta.

Il 2023 ci sono stati molto investimenti, alcuni capitalizzati altri direttamente spesati nell’esercizio. La società ha sospeso gli ammortamenti (per facoltà normativa concessa anche per il 2023) per non gravare ulteriormente sul risultato complessivo.

Se normalizziamo il risultato – perdita pari a 1.190 mila – depurandolo da poste fiscali (imposte anticipate pari a 370 mila) , gravandolo della quota di ammortamento (ammortamento sospesi pari a 150 mila), il risultato finale sarebbe stato pari a una perdita di 1.710 mila.

Da un punto di vista prettamente contabile il PN pur negativo deve essere sterilizzato dalla perdita del 2022, pertanto il PN al 31.12.23 al netto della perdita 2022 è pari a +180 mila. Riteniamo che sarebbe stato opportuno che la voce “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” non identificata dalla lettera B del prospetto, fosse stata gestita diversamente. E’ opportuno sottolineare che anche se esistono dei finanziamenti soci, che sarebbero postergati per legge, gli amministratori devono comunque convocare l’assemblea e deliberare sull’utilizzo di tale finanziamento.

2. Crisi di liquidità. Rischio di illiquidità – insolvenza.

La società ha una Posizione Netta Finanziaria negativa. A fronte di liquidità immediatamente utilizzabili (saldo di conto corrente) pari a 6k, rileviamo una esposizione debitoria a breve nei confronti degli istituti di credito pari a 1.198k.

Come tutte le società neo-costituite, la necessità di liquidità a breve è elemento critico. Da una analisi parziale del bilancio, la ciclicità delle uscite e delle, la società necessita di un ingente flusso finanziario per non entrare in una spirale di illiquidità che potrebbe portare a situazioni di insolvenza.

3. Marginalità dei ricavi

Dobbiamo considerare che la società è in start-up e non è possibile esprimere un giudizio decontestualizzato dall’incipit. Ad oggi la marginalità è negativa e, a parità di costi ordinari, sarebbe necessario un incremento un incremento di almeno il 100% dei ricavi per arrivare a break-even

Cristina Flaim – Curriculum Vitae

***** ESPERIENZA LAVORATIVA *****

Libera professione – Commercialista e Revisore legale

Attività professionale ordinaria e straordinaria fiscale/amministrativa/societaria (Adempimenti, Asseverazioni, Due Diligence).

Attività professionale in ambito laburistico (principali CCNL: commercio, industria, agricoltura, turismo).

Collaborazioni con altri Studi Professionali a Milano e Roma.

Iscritta nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità ex art. 35 d.lgs. 241/97 dal 11 marzo 2022 al 15 febbraio 2023.

Membro della Commissione ODCEC di Milano ‘Diritto bancario e intermediari finanziari’ (17.05.2022) Membro della Commissione ODCEC di Milano ‘Finanza e Controllo di gestione’ (17.05.2022)

Incarichi societari in qualità di Amministratore, Sindaco e Revisore Legale:

UBI BANCA Spa – Consigliere e Membro del Consiglio di Sorveglianza – 2020-2021 Lomello Concimi srl – Consigliere Executive – 2020-2021

ELBA SEA srl – Amministratore Unico– in corso

Assiom Forex – Revisore Legale dal 2020 in corso

COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE – Sindaco supplente – in corso COLLEGIO VILLORESI SAN GIUSEPPE SRL IMPRESA SOCIALE – Sindaco supplente – in corso G.S.C. S.R.L. GESTIONE SERVIZI CENTRALIZZATI – Sindaco supplente – in corso

BIOS S.R.L. – Presidente Collegio Sindacale – in corso

VRG WIND 030 S.R.L – Sindaco supplente – in corso

VRG WIND 040 S.R.L – Sindaco supplente – in corso

VRG WIND 060 S.R.L – Sindaco supplente – in corso

VRG WIND 070 S.P.A. – Sindaco supplente – in corso

VRG WIND 129 S.P.A. – Sindaco supplente – in corso

VRG WIND 840 S.P.A. – Sindaco supplente – in corso

VRG WIND 819 S.P.A. – Sindaco supplente – in corso

VALTCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE – Sindaco – in chiusura

***** ISTRUZIONE E FORMAZIONE *****

2021-2022-2023

Master Fiscalità Eutekne

2021

Master Revisione Legale 2021

2002-oggi

Formazione Continua prescritta dall’ODCEC e dal MEF

2010-2012

Laurea triennale – da 2012 prosecuzione con Corso Magistrale

Università degli studi di Milano Materie giuridiche (in generale) ed in particolare Diritto del lavoro,

Procedura civile e penale, Scienze Finanziarie

2011

Revisore legale

Ministero della Giustizia –G.U. 4a serie speciale – Concorsi n° 15 del 22/02/2011

2010-2011

Conciliatore abilitato

Corso e esame per Conciliatore Abilitato DM 180/2010 – Iscrizione AMCI

2009

Corso IAS/IFRS – SDA Bocconi

Autonomia nell’interpretazione dei principi in relazione alla specifica realtà aziendale. Autonomia nella riconversione dei saldi, riclassificazione delle voci.

2001

Commercialista (iscritto Albo di Milano 2002) Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

2002-2020

e-Mid SIM Spa

Credito

Direttore Amministrativo – Membro Odv ex 231/01 – da 01/05/2012 Vice Direttore Generale

Gestione dell’area amministrativa inclusa la parte fiscale e societaria. Dal 2012 sono Segretario del Consiglio di Amministrazione

1999-2002

MKI srl – gruppo Worldcom spa

Commercio

Responsabile Amministrativo e del Personale

1998-1999

Templeton Italia SIM spa

Commercio /credito

Responsabile Amministrativo e del Personale (ad hinterim Compliance Officer)

1991-1998

Fidiger srl (già Spa) – Gruppo PriceWaterhouseCoopers

Commercio

Contabile

2000

Essential Law presso ITC di Londra Principi base della legislazione inglese in merito alle TLC

1987-1991

Laurea (vecchio ordinamento)

Università degli Studi di Bergamo – facoltà di Economia e Commercio

1981-1986

Diploma Superiore – Liceo Linguistico