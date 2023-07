SMI – TRENTINO * REPLICA A CONSIGLIERA PAT DEMAGRI: SEGRETARIO PAOLI, « PIÙ CHE DI “RAO” BISOGNEREBBE DISCUTERE DEL SISTEMA “CUP” »

11.11 - domenica 9 luglio 2023

Corre l’obbligo, in riferimento alle parole della Consigliera Demagri, replicare riguardo “ai poveri Medici di medicina generale”.

Non dimentichiamo innanzitutto che ci sono stati più di due anni di pandemia in cui si sono decuplicate le attese per visite di controllo su tutte le patologie croniche, mentre negli stessi anni tutte le Regioni e Province autonome perdevano, per quiescenza e non solo, un terzo del proprio personale medico.

Ciò nonostante, l’Assessorato e Apss hanno, con il Sindacato che rappresento, continuato a trattare in questi tre ultimi anni sull’argomento sollevato sui quotidiani oggi, arrivando per noi soluzioni originali e innovative che possano mettere in sicurezza sia i cittadini che i medici stessi. Tutti ci auguriamo siano, nel proseguo degli anni, risolutivi di una situazione che oggi penalizza enormemente i nostri pazienti, pur partendo, le criticità da molto lontano.

Il sistema Rao è al centro dei pensieri della Commissione aziendale della medicina generale, dove siede come Presidente il creatore dello stesso sistema Rao e che sta riunendosi incessantemente ogni settimana.

La telemedicina, a cui stiamo lavorando con due progetti dei medici di famiglia del Trentino, dopo l’incontro avuto a dicembre 2022 con il Presidente della Società italiana di Telemedicina Professor Gaddi, potrebbe essere un’altra delle soluzioni, per creare le condizioni di abbattimento delle liste d’attesa, che è una criticità dell’intero Stato italiano, e della quale si sta occupando lo stesso Ministro Schillaci.

Ma non sarà la sola soluzione, tenuto presente l’implementazione del Fse 2.0 in Trentino. Forse, più che di Rao, e di compatire” i poveri medici di medicina generale”, bisognerebbe discutere e concentrarsi sul sistema del Cup. E anche per quello, il nostro Sindacato, ha fatto le proprie proposte in sede di Comitato ex art.12 della medicina generale, ora al vaglio di APSS e Dipartimento della salute.

Investendo risorse su quanto previsto dai nostri accordi nazionale e provinciale, rimaniamo in attesa di essere convocati, come categoria, in Assessorato alla Salute per programmare il futuro prossimo venturo.

Dottor Nicola Paoli

Segretario Smi Trentino