RTTR TV E RTT RADIO * CAMBIO DIREZIONE: «DAL 7/10 LE TESTATE GIORNALISTICHE SARANNO AFFIDATE AD ANTONELLA CARLIN, SUBENTRERÀ A MARICA TERRANEO»

Con il presente comunicato congiunto si informa che a partire dal 7 ottobre prossimo la direzione delle testate giornalistiche di RTTR la Televisione e RTT la Radio sarà affidata ad Antonella Carlin, che subentra a Marica Terraneo.

L’editore Demarchi: “Desidero esprimere la più profonda gratitudine a Marica Terraneo per il lavoro svolto in tutti questi anni, non privi di ostacoli ma anche di grandi soddisfazioni, per il valido e prezioso contributo a nome di tutta la struttura e mio. Quella della direttrice Terraneo è stata una direzione lunga, fruttuosa e positiva.

Sebbene i cambiamenti portino difficoltà, al contempo sono anche delle opportunità di sviluppo e crescita da cogliere.

Sono certo che la nuova direttrice Antonella Carlin continuerà a costruire su queste fondamenta, portando con sé l’ampia esperienza sviluppata nei diversi mezzi di comunicazione, tra cui radio, televisione e stampa con nuove energie, idee ed entusiasmo per affrontare le sfide del giornalismo contemporaneo, e dei moderni mezzi di comunicazione, mantenendo i valori di indipendenza, imparzialità e pluralismo che da sempre contraddistinguono le redazioni a lei affidate”.

Marica Terraneo dopo tredici anni di direzione e ventisette complessivi in redazione, ha deciso di lasciare le testate giornalistiche di RTTR La Televisione e RTT La Radio per dedicarsi a nuovi progetti di vita e di lavoro. “Ringrazio le giornaliste, i giornalisti, il personale tecnico e amministrativo per il cammino fatto insieme in questi anni sempre con l’obiettivo di dare a telespettatori e radioascoltatori un’informazione corretta e approfondita dimostrando la capacità dei network privati di fare servizio pubblico legato al proprio territorio.

Ringrazio in particolare la famiglia Demarchi, i mai dimenticati Egidio e Angelina, e i figli Marta e Davide, per la fiducia che mi è stata accordata sin dal primo giorno quando, con tanto entusiasmo ma poca esperienza, mi è stata offerta la possibilità di trasformare la mia passione nel mio lavoro”.

Antonella Carlin: “Onorata per la fiducia accordatami dall’editore nell’affidarmi la direzione delle testate di RTTR la Televisione e RTT la Radio, ringrazio Marica Terraneo per il lavoro svolto in questi anni, impostando su basi solide e competenti le due testate giornalistiche, che rappresentano un punto di riferimento tra i più importanti dell’editoria regionale.

Fin da subito esprimo piena disponibilità a collaborare con le colleghe giornaliste, i colleghi giornalisti, il personale tecnico, commerciale e amministrativo, che ogni giorno rendono possibile la messa in onda dei programmi e servizi di informazione.

Ai nostri telespettatori e radioascoltatori, che ci seguono sempre con attenzione e affetto, assicuriamo la volontà di proseguire con costante impegno e rigore nel raccontare ed interpretare al meglio le dinamiche culturali e i bisogni che attraversano le nostre comunità”.