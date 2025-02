RETWEBITALIA.NET * PERAGINE: «AL VIA LA PIATTAFORMA DEI 100 GIORNALI ON LINE, PER LA DIVULGAZIONE PIÙ GEOLOCALIZZATA DELLE NOTIZIE REGIONALI»

23.24 - giovedì 20 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’idea di rafforzare la notizia e la comunicazione, secondo il vecchio canone che l’unione fa la forza, ha visto nascere nel 2013 Retewebitalia.net

Accorpare più quotidiani online per una divulgazione più diffusa e geolocalizzata delle notizie regionali, di politica italiana ed europea, di cronaca, finanza ed economia, cultura, sport, spettacolo ed ambiente, risultava essere, fin dall’inizio, una strategia comunicativa di primo ordine.

Silvio Berlusconi , nel 2016, fiutando la grandezza e l’utilità del progetto, fu il primo ad invitare nella Capitale a Palazzo Grazioli tutti gli operatori della innovativa struttura, per complimentarsi del successo e per l’importanza di questa iniziativa.

Una struttura all’ avanguardia assoluta, un’opera unica al tempo che vide come fondatore Marcello Silvestri, unitamente al Giornalista Dario Tiengo e un ingegnere, che curò l’interscambio di notizie di oltre 100 quotidiani.

Le relazioni del network furano affidate al giornalista Biagio Maimone.

Nessun media online aveva mai raggiunto quel successo che invece retewebitalia registrava mensilmente, attraverso le diverse decine di milioni di visualizzazioni.

Retewebitalia, dopo aver rischiato di passare sotto il controllo di un autorevole gruppo cinese, con interessi legati al settore finanziario, alla grande distribuzione ed alla tecnologia e dopo aver rasentato la cessione di una realtà unica nel suo genere, grazie ad una volontà del tutto italiana, vide affermarsi l’interruzione della trattativa, voluta dal fondatore Marcello Silvestri, nonché il successivo cambio di proprietà.

Antonio Peragine, giornalista da sempre impegnato nella promozione ed il recupero dei valori, presidente dell’Associazione Anim Aps, Associazione Nazionale Italianai nel Mondo, organizzazione non profit, che si occupa di italiani all’estero e stranieri in Italia, direttore del Network che annovera fra le proprie testate giornalistiche Il Corriere Nazionale, www.corrierenazionale.net, Stampa Parlamento, www.stampaparlamento.it. Corriere di Puglia e Lucania, www.corrierepl.it, Radici, www.progetto-radici.it, e Gazeta Arbëreshë, www.gazetaarbereshe.it, editi dall’Anim, ha definito l’accordo con il Dott. Marcello Silvestri e quindi il passaggio di proprietà di retewebitalia all’Anim Aps.

Ufficializzato il trasferimento di proprietà, Antonio Peragine, subito al lavoro, nella qualità di Presidente del prestigioso brand nazionale, ha chiamato a ricoprire la Vice Presidenza di Retewebitalia il giornalista Salvatore Maria Mattia Giraldi, Rettore della Federiciana Università Popolare, noto per l’impegno nel contrasto alla corruzione e per i suoi sforzi mirati alla umanizzazione della Pubblica Amministrazione ed in particolare della Sanità, attento e fattivo nell’affermazione dell’informazione trasparente e corretta, libera da condizionamenti, pressioni e ricatti di potentati, sostiene con forza il rispetto ed il ritorno incondizionato alla libertà di espressione, quale diritto costituzionalmente garantito.

Per incentivare l’adesione di altre realtà comunicative regionali, per affermare una ulteriore crescita nel settore di media nazionale e per coronare la garanzia di un impegno forte e coeso, volto rafforzare il ruolo di Retewebitalia.net, attraverso una campagna di promozione autorevole e prestigiosa, Peragine ha chiamato nel proprio direttivo l’Ambasciatore Prof. Avv. Emanuele Mosca , il Dott. Biagio Maimone, giornalista, responsabile della comunicazione, il Dott. Giuseppe Arnò, giornalista, presidente della stampa italiana in Brasile, consigliere per il Brasile. Il Board sarà integrato da altre personalità della stampa italiana ed estera.

Salva l’italianità di un servizio sociale di informazione in crescita a sostegno dell’editoria nazionale on-line, non resta che dare voce e forza a Retewebitalia.net, per generare il progresso e la crescita del servizio di informazione Italiana.

Oggi ogni piccola realtà comunicativa locale, (quotidiani, periodici, riviste locale, regionale e nazionale aderendo a Retewebitalia.net può diventare grande.

*

Dottor Antonio Peragine