RAI 1 * “DOMENICA IN”: «GLI OSPITI DI MARA VENIER IL 24/11, PIER FRANCESCO FAVINO – GABRIELE SALVATORES – MASSIMILIANO GALLO – RICCARDO SCAMARCIO – ENRICO VANZINA – TULLIO SOLENGHI – MASSIMO LOPEZ – FAUSTO LEALI – FRANCESCO GABBANI»

Domenica 24 novembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 11^ puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

La puntata si aprirà con l’attore Pier Francesco Favino ospite in studio insieme al regista e Premio Oscar Gabriele Salvatores per presentare il film ‘Napoli New York’, uscito nelle sale cinematografiche il 21 novembre. Fausto Leali che ha da poco compiuto 80 anni, si esibirà con alcuni suoi successi e con il singolo “Amo tutto”, contenuto nel suo nuovo album ‘Il mio Natale’.

L’attore Massimiliano Gallo si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare la nuova serie tv ‘Vincenzo Malinconico’, in onda su Rai1 da domenica 1 dicembre. Francesco Gabbani si esibirà con un medley dei suoi successi e con il singolo “Un sorriso dentro al pianto”.

Tullio Solenghi e Massimo Lopez interverranno per presentare il loro spettacolo teatrale ‘Dove eravamo rimasti’, in scena al Teatro Olimpico di Roma e poi nei teatri in tutta Italia. L’attore Riccardo Scamarcio presenterà il film ‘Modì’, applaudito recentemente alle Festa del Cinema di Roma per la regia di Johnny Depp, al cinema dal 21 novembre. Il regista e sceneggiatore Enrico Vanzina sarà in studio nelle vesti di scrittore per presentare il suo romanzo comico dal titolo ‘Noblesse oblige’.