PRO VITA E FAMIGLIA * ISTRUZIONE: «LA SCUOLA INSEGNI NEL PROGRAMMA DI SCIENZE LE FASI DELLO SVILUPPO UMANO DURANTE LA GRAVIDANZA» (LINK PETIZIONE)

Stiamo chiedendo al Ministero dell’Istruzione di aggiornare il programma scolastico obbligatorio di Scienze e biologia inserendo l’insegnamento specifico delle più recenti scoperte sull’origine della vita umana e sul suo sviluppo nel grembo materno.

Non si tratta di insegnare a scuola posizioni “pro vita” o visioni politiche, ma di esporre le evidenze scientifiche su come io, te e qualsiasi essere umano è venuto ad esistere e si è formato per 9 mesi prima di nascere.

I giovani italiani hanno conoscenze scientifiche approssimative, confuse o false sull’origine e sullo sviluppo della vita intrauterina, sebbene le straordinarie acquisizioni mediche e scientifiche degli ultimi decenni abbiamo dimostrato come proprio in gravidanza avvengono imprinting fondamentali per la persona che la caratterizzeranno per tutto l’arco della sua esistenza.

I giovani meritano di conoscere anche il vero e proprio “dialogo” che si instaura tra il figlio e la madre nei 9 mesi di gestazione, e in generale la capacità relazionale che il feto sviluppa già nell’utero col mondo esterno dal punto di vista visivo, uditivo, tattile, mnemonico e cognitivo.

Firma la petizione: la Scuola trasmetta informazioni complete sull’origine della Vita e sullo sviluppo umano nel grembo materno. Lo sviluppo umano prenatale è parte integrante e costitutiva della vita, e i giovani hanno il diritto di aumentare le conoscenze scientifiche sull’origine della loro personalità e sui complessi e meravigliosi fenomeni con cui si dovranno relazionare quando attenderanno l’arrivo di una nuova Vita.