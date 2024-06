PD TRENTINO * SICUREZZA LUOGHI LAVORO: «DIRETTA VIDEO STREAMING DA SEDE GRUPPO PROVINCIALE, PER PRESENTAZIONE DISEGNO LEGGE»

11.05 - giovedì 13 giugno 2024

Diretta video a cura di: Maurizio Daldon

VIDEOINTERVISTA A CONSIGLIERA LUCIA MAESTRI

«Il Pd Trentino per rafforzare la sicurezza sul lavoro quali azioni concrete prevede nel Disegno di Legge?»



Il Gruppo provinciale del PD del Trentino- CONFERENZA STAMPA GIOVEDÌ 13 GIUGNO | Ore 11 | c/o Vicolo della SAT, 10, Trento.

Presentazione del Disegno di legge “Modificazioni della legge provinciale sul lavoro 1983 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Morire di lavoro e sul lavoro. Sembra essere purtroppo questa la cifra che sta connotando il presente a livello nazionale e locale e che impone alla politica il dovere della responsabilità.

In questa direzione si muove quindi il “pacchetto di iniziative” che il Pd del Trentino, prima firma quella della consigliera Lucia Maestri, sta mettendo in campo, anche con il coinvolgimento prezioso di tutte le forze di opposizione presenti in consiglio provinciale.

Si tratta di una mozione e un disegno di legge che impegnano la Giunta a una serie di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Con la presente siamo quindi ad invitarvi alla Conferenza stampa di presentazione del Disegno di legge, che avrà luogo giovedì 13 giugno 2024 alle ore 11 presso la sede del Gruppo provinciale del PD del Trentino in Vicolo della SAT, 10, terzo piano.

Il Gruppo del PD del Trentino