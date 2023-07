PATT + AUTONOMISTI + POPOLARI * ELEZIONI TRENTINO – NUOVO PROGETTO POLITICO: « CON FUGATTI – MARCHIORI – BALSAMO – GRISENTI, IN DIRETTA VIDEO DA BICIGRILL MATTARELLO (TRENTO) »

10.09 - sabato 22 luglio 2023

Presenti alla conferenza stampa anche Walter Kaswalder, Franco Panizza e Mario Tonina

COMUNICATO – INVITO STAMPA

Con la presente siamo lieti di ricordare l’invito alla conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto politico

PATT

+autonomisti+popolari

e del programma elettorale con il quale verrà affrontata la campagna elettorale in vista delle elezioni provinciali.

Vi aspettiamo

sabato 22 luglio

ore 10.00

c/o Bici Grill Trento

in via Lidorno 2

Parteciperà anche il candidato presidente Maurizio Fugatti.

In attesa di incontrarvi sabato, vi ringraziamo fin d’ora per la vostra disponibilità ad essere presenti. Cordiali saluti.

Simone Marchiori – Segretario politico PATT

Barbara Balsamo – Portavoce Autonomisti Popolari

Silvano Grisenti – Presidente Progetto Trentino

