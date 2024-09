PAT * TSM – EDILIZIA RURALE: «”SCUOLA GOVERNO TERRITORIO E PAESAGGI”, IN VALLE DEL FERSINA IL PRIMO WORKSHOP FORMATIVO»

16.37 - lunedì 30 settembre 2024

Giovedì 26 si è aperto il workshop sull’edilizia rurale tradizionale che prevede incontri formativi e visite sul territorio

Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio di TSM, tappa in Valle del Fersina.

Si è svolta venerdì scorso la prima tappa delle visite sul territorio promosse da TSM Step | Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio nell’ambito del progetto “La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi” in Valle del Fersina. La visita rientra nel workshop dal titolo “Recupero edilizia rurale tradizionale e valorizzazione del paesaggio alpino, masi e paesaggi di montagna: rigenerazione, restauro, riuso”, realizzato in collaborazione con gli ordini professionali e artigianali, l’Osservatorio del paesaggio trentino, CITRAC, Enaip Trentino Alta Formazione, Parco nazionale dello Stelvio e Istituto culturale mòcheno.

Il workshop, a cui prendono parte 40 fra architetti, ingegneri, agronomi, forestali e studenti dell’alta formazione ENAIP, si è aperto giovedì 26 settembre a Trento con gli interventi di Giovanni Gardelli, dirigente generale del Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale della Provincia autonoma di Trento, di Gianluca Cepollaro, coordinatore della Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggiodi TSM | Step e con una lectio magistralis di Antonio De Rossi, docente al Politecnico di Torino e membro del Comitato Scientifico TSM | Step. Presente per un saluto ai partecipanti anche il sindaco di Palù del Fersina Franco Moar.

Il corso intende promuovere la cultura della qualità paesaggistica, focalizzandosi sulle forme, sui materiali e sulle tecniche, facendo interagire, in un processo circolare di apprendimento, competenze diverse. I partecipanti, durante della visita in Valle del Fersina di venerdì 27 settembre, hanno potuto confrontarsi con l’indagine condotta da TSM sugli edifici tradizionali di Palù, con esempi e pratiche di rigenerazione, restauro e riuso e conoscere l’esito del lavoro svolto dagli studenti del corso di alta formazione dell’ENAIP su alcuni edifici modello.

Non poteva mancare un’illustrazione sull’origine del maso presso la comunità mòchena e una visita guidata al Filzerhof a Fierozzo, struttura che celebra quest’anno i 700 anni dalla fondazione, con il suo museo che consente un approccio multidisciplinare: etnografico, storico, antropologico, economico.

Le prossime visite sono previste in Primiero il 4 ottobre e in Val di Rabbi l’8 ottobre, per uno studio dal vivo delle diverse tipologie di masi nei due territori. La formazione proseguirà quindi il 15 ottobre presso il Mets di San Michele all’Adige e il 24 novembre a Villazzano, nella sede dell’Enaip, che ospiterà anche la conclusione del workshop il 7 novembre 2024.