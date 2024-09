PAT * SUCCESSO FORMATIVO STUDENTI: GEROSA E SPINELLI, «APPROVATO L’AVVISO, POSSONO PRESENTARE PROGETTI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI – IMPRESE – CONSORZI »

15.50 - venerdì 6 settembre 2024

Possono presentare progetti organismi pubblici e privati, imprese e consorzi. Proposte per favorire il successo formativo degli studenti, approvato l’avviso.

La Giunta provinciale ha approvato oggi, su proposta della vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa e dell’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca Achille Spinelli, un avviso per la presentazione di proposte progettuali volte a favorire il successo formativo degli studenti. Si tratta, in particolare, di realizzare interventi per superare le difficoltà incontrate nel percorso scolastico a causa di fattori socio-ambientali, culturali, linguistici, familiari o personali, attraverso azioni di prevenzione della dispersione scolastica. Possono presentare progetti organismi pubblici e privati, imprese e consorzi.

“Il nostro obiettivo è supportare gli studenti che si trovano in situazioni di fragilità a concludere con successo il proprio percorso scolastico o formativo – afferma Gerosa – Grazie a questa iniziativa intendiamo infatti favorire il recupero di difficoltà anche momentanee degli studenti, per migliorare le loro abilità e competenze, valorizzando attività di apprendimento cooperativo e utilizzando metodologie e strumenti innovativi”.

“Il rafforzamento del sistema educativo trentino, attraverso un approccio inclusivo e innovativo, costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Programma FSE+ 2021-2027 e rappresenta un tassello fondamentale per contribuire ad accrescere le competenze dei giovani trentini e quindi anche favorire il potenziamento del sistema produttivo per rispondere ai fabbisogni del contesto socio-economico del territorio”, evidenzia Spinelli. L’iniziativa, come annunciato, si svolge nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, cofinanziato per il 40% dall’Unione europea/Fondo sociale europeo plus, per il 42% dallo Stato e per il restante 18% dalla Provincia autonoma di Trento.

I destinatari degli interventi sono studenti iscritti al primo e al secondo ciclo di istruzione, che si trovano in situazione di fragilità educativa o che presentano difficoltà di apprendimento. Gli studenti devono frequentare un’istituzione scolastica o formativa, provinciale o paritaria, operante in provincia di Trento.

L’importo complessivo disponibile, pari a 2.020.000 euro, permetterà di finanziare una sessantina di progetti a cui potranno partecipare circa 600 studenti. L’intervento è curato dal Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema della Provincia autonoma di Trento.

Le proposte progettuali devono essere presentate, mediante l’utilizzo della procedura informatica disponibile sul sito istituzionale della Provincia – sezione dedicata al Fondo sociale europeo plus, accedendo all’indirizzo internet https://www.provincia.tn.it/fse+ nella sezione “Servizi e opportunità per gli enti, organismi e aziende”, dalle ore 12.30 di martedì 10 settembre 2024 ed entro le ore 12.30 di martedì 22 ottobre 2024.